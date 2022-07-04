Некоторым украинским беженцам придется платить двойной налог: о ком речь

Украинцам, выехавшим в другие страны и при этом продолжающим работать на отечественных работодателей, грозит уплата двойного налога. С этой проблемой беженцы могут столкнуться уже на 184-й день пребывания за границей. То есть, если гражданин уехал еще в конце февраля, в первые дни полномасштабной войны, этот срок для него истекает уже в августе.





Как отметили в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), законы большинства стран предполагают перевод лиц в статус налоговых резидентов на седьмой месяц пребывания. Так украинцам, более полугода проведшим за границей, придется платить налоги и в Украине, и в стране своего теперешнего проживания. Учитывая, что в Европе налоги значительно выше, чем украинские, на плечи наших соотечественников упадет немалое налоговое бремя.

В частности, от граждан, которые продолжают работать на украинские компании и получать от них зарплату, могут потребовать уплаты соцвзносов сразу в двух государствах. Кроме того, в стране пребывания вероятно придется платить еще и взносы на госстрахование.

Такая налоговая проблема угрожает нашим беженцам из-за отсутствия соответствующих международных договоренностей. ЕВА призвала Министерство соцполитики и Минфин Украины провести переговоры с правительствами некоторых стран и решить эту проблему. Причем изменить правила налогообложения желательно как можно скорее, пока у первых украинских беженцев не истек 183-дневный срок.

Следует отметить, что угроза двойного налогообложения существует исключительно для граждан, имеющих действующие трудовые договора с украинскими работодателями и получающими от них доход. В то же время беженцы, живущие за границей на социальные выплаты от местного правительства, налоги в Украине платить не обязаны. То же касается и украинцев, которые уже нашли работу за границей и не получают никаких доходов в Украине.