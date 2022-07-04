«Дия» запускает две новые услуги, которых давно ждали украинцы

В государственном приложении «Дия» вскоре появятся два новых документа – пенсионное удостоверение и вид на жительство. Увеличение количества доступных электронных документов расширит возможности украинцев и станет очередным шагом к построению Цифрового государства.





Как сообщили в пресс-службе Минцифры, появлению двух новых услуг в «Дия» украинцы обязаны сотрудничеству ведомства с целым рядом министерств. В частности поспособствовали появлению е-документов Министерство соцполитики, Министерство внутренних дел, Пенсионный фонд и Государственная миграционная служба Украины. Также в министерстве сообщили, что на днях начнется бета-тестирование электронного пенсионного удостоверения и вида на жительство. Причем в испытании сервисов смогут принять участия непосредственно сами украинцы.

Чтобы присоединиться к тестированию пенсионного удостоверения нужно иметь документ, выданный не ранее 2014 года, в формате пластиковой или платежной карты.

Для желающих первыми испытать е-вид на временное или постоянное проживание, обязательным условием является наличие физического документа, выданного с 25 апреля 2018 года. Речь идет о виде на жительство в формате пластиковой карты с чипом. Также для тестирования понадобится телефон с NFC и банковский счет, чтобы авторизироваться в «Дия» с помощью BankID.

Если пользователь соответствует всем условиям и желает присоединиться к числу тестировщиков новых документов, ему нужно пройти регистрацию по ссылке https://team.diia.gov.ua/. Благодаря проведению испытаний с участием потенциальных пользователей команда разработчиков «Дия» сможет выявить слабые места в системе и усовершенствовать новые услуги с учетом пожеланий украинцев.

В Министерстве цифровой трансформации также отметили, что цифровизация государства – это не только работа программистов и госучреждений, но и общая задача всех украинцев. В процессе усовершенствования системы документооборота в стране важно мнение каждого гражданина. Ведь цель создания приложения «Дия» – повышение комфорта граждан и возможность в любую минуту иметь доступ ко всем документам, реестрам и государственным организациям.