Мають приносити користь: у Раді розглядають новий закон про виїзд чоловіків закордон

На розгляд винесено питання про розширення кількості категорій чоловіків, що матимуть можливість виїхати з країни під час воєнного стану. У проєкті закону запропоновано випускати чоловіків, які мають одного чи двох дітей віком до 14 років, одну дитину до трьох років, вагітну дружину і одну дитину до 14 років. Безперешкодному виїзду також підлягатимуть:





Громадяни, що мають бізнес в інших країнах та є його власниками чи співвласниками;

Чоловіки, що мають робочі чи інші закордонні контракти;

Моряки;

Особи, що гарантовано принесуть користь економіці України візитом до іншої країни;

Спортсмени, що братимуть участь у закордонних тренуваннях, професійних зборах та змаганнях.

Наразі дуже обмежена кількість чоловіків має змогу лишити країну, проте, на думку законотворців, більшість з них могла б бути реально більш корисною за межами боєзіткнення та суттєво наблизити перемогу України, навіть перебуваючи далеко від лінії фронту. Разом із реальними боями країні необхідний і розвиток економіки, тож прийняття цього законопроєкту позитивно вплинуло б на економічну, соціальну та фінансову ситуацію в Україні.

Сьогодні для українців відкриті двері майже всіх європейських країн, де нашим співвітчизникам дають прихисток, можливість працювати та допомагати своїй країні віддалено. Проте чоловіки майже не мають змоги лишити країну, особливо коли мова йде про людей призовного віку, що не мають фізичних вад та придатні до строкової служби.