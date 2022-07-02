Інформаційна війна: Росія почала скуповувати новинні канали в Telegram

Інформаційний простір – це теж лінія фронту, тож ворог не полишає спроб впливати на українців і тут. З метою розповсюдження дезінформації та фейків окупанти витрачають на купівлю каналів значні гроші.





У фейкових пабліках герої ЗСУ ніколи не згадуються добрим словом, будь-які події подаються в нейтральному контексті, а партизанські дії на окупованих територіях позиціюють як теракти.

Спеціалісти стверджують, що ефекту від тиражування фейкових новин майже немає, лише мінімальний відсоток населення вірить таким ресурсам. Глобально змінити суспільну думку подібними діями окупантові не вдається.

До того ж пропаганда інколи працює і на користь ЗСУ, в деяких подібних ресурсах можна знайти інформацію про місце дислокації ворога, особовий склад та дані про переміщення техніки. Українські бійці з користю використовують таку інформацію, проводячи ракетно-бомбові удари.