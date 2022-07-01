Первый эксперимент: украинцы смогут зарабатывать с помощью “Дии”

Во время войны государство всячески пытается помочь украинцам потерявшим источник доходов. Министр цифровой трансформации, Михаил Федоров, сообщил о новой инициативе, которая может изменить жизнь тысяч граждан, и которая будет доступна через “Дию”. Речь идет о возможности освоить новую, высокодоходную профессию на IT рынке.





После полномасштабного нападения России на Украину сфера высоких технологий осталась едва ли не единственной, которая продолжает генерировать стабильные поступления в государственный бюджет в валюте. В планах власти – 10% ВВП Украины должен составлять именно IT экспорт, сейчас эта цифра – 5%. Для достижения этой цифры, в Минцифри сообщили о запуске масштабного проекта, который позволит украинцам овладеть сферой ИТ. Учеба будет бесплатной, а принять участие может 1000 украинцев. Через некоторое время будет набрано еще 2000 желающих.

По его словам, в рамках проекта министерство подбирает лучшие школы, как онлайн, так и офлайн, обучающие ИТ профессиям.

“Мы даем этим школам возможность собрать заявки украинцев, до этого не работавших в ИТ, и пройти собеседование. Наши партнеры, с которыми мы реализуем этот проект, будут полностью платить обучение этим украинцам”, – отметил Федоров.

Он отметил, что главным критерием отбора потенциальных айтишников должно быть отсутствие данного образования и опыта в этой сфере. Компании, желающие присоединиться к этому проекту, могут подавать заявки со следующей недели, а обучение для самих студентов начнется уже в августе.