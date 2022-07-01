Перший эксперимент: українці зможуть заробляти за допомогою “Дії”

Під час війни держава всіляко намагається допомогти українцям які втратили джерело доходів. Міністр цифрової трансформації, Михайло Федорів, повідомив про нову ініціативу, яка можна змінити життя тисяч громадян, і яка буде доступна через “Дію” Мова йде про можливість освоїти нову, високоприбуткову професію на IT ринку.





Після повномасштабного нападу росії на Україну сфера високих технологій залишилась чи не єдиною, яка продовжує генерувати стабільні надходження до державного бюджету у валюті. У планах влади – 10% ВВП України має складати саме IT експорт, зараз ця цифра – 5%. Для досягнення цієї цифри, у Мінцифри повідомили про запуск масштабного проєкту, який дозволить українцям опанувати сферу ІТ. Навчання буде безкоштовним, а взяти участь може 1000 українців. Через деякий час буде набрано ще 2000 бажаючих.

“Ми даємо цим школам можливість зібрати заявки українців, які до цього не працювали в ІТ, та пройти співбесіду. Наші партнери, з якими ми реалізовуємо цей проєкт, будуть повністю сплачувати навчання цим українцям”, – зазначив Федоров.

За його словами, в межах проєкту міністерство підбирає найкращі школи, як онлайн, так і офлайн, які навчають ІТ професіям.

“Ми даємо цим школам можливість зібрати заявки українців, які до цього не працювали в ІТ, та пройти співбесіду. Наші партнери, з якими ми реалізовуємо цей проєкт, будуть повністю сплачувати навчання цим українцям”, – зазначив Федоров.

Він зазначив, що головним критерієм відбору потенційних айтішників має бути відсутність даної освіти та досвіду в цій сфері. Компанії, які бажають долучитись до цього проєкту, можуть подавати заявки вже з наступного тижня, а навчання для самих студентів розпочнеться вже у серпні.