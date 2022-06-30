Топ-15 подержанных легковых автомобилей от $2,3: какие модели доступны украинцам

Компактные легковушки из-за своей мобильности и относительно низкой цены во время войны приобрели значительную популярность в Украине. Да и доступных моделей на рынке сейчас немало, ведь за несколько месяцев беспошлинного режима вторичный авторынок изрядно разросся.





Эксперты портала для автомобилистов Auto.ria создали подборку самых бюджетных легковых машин класса «В», которые в настоящее время доступны украинцам. В топ-15 вошли транспортные средства 2000-2008 годов выпуска со средней стоимостью $3,6 тыс.

На первом месте рейтинга оказалась Daewoo Nexia. Корейский седан в среднем обойдется в $2,3 тыс.

Сразу же за ним разместилась еще одна модель того же производителя – Daewoo Lanos. На отечественном вторичном рынке к выбору покупателей сейчас более 1400 экземпляров, которые можно приобрести ориентировочно за $2,7 тыс.

Третье место заняла представительница китайского автопрома Chery Kimo. Этот компактный легковой автомобиль стоит в среднем $2,8 тыс.

Четвертой и пятой в рейтинге стали французские машины – Renault Clio и Peugeot 206. Учитывая удовлетворительные технические характеристики и привлекательный дизайн, актуальная их цена – самый настоящий подарок для автолюбителей. Renault Clio с солидным пробегом, однако в хорошем состоянии, обойдется новому владельцу в $3,5 тыс. За Peugeot 206 придется заплатить чуть больше – $3,6 тыс.

Остальные бюджетные автомобили в топ-15 разместились следующим образом:

Fiat Punto – $3,7 тыс.;

Chevrolet Aveo – $3,8 тыс.;

Citroen C3 – $3,9 тыс.;

Dacia Logan – $3,9 тыс.;

Opel Corsa – $4 тыс.;

Ford Fiesta – $4 тыс.;

Seat Ibiza – $4 тыс.;

Skoda Fabia – $4,1 тыс.;

Kia Rio – $4,2 тыс.;

Seat Cordoba – $4,3 тыс.

Напомним, что с 1 июля правило «нулевой» растаможки автомобилей для украинцев больше действовать не будет. Так что ассортимент вторичного рынка в скором времени начнет уменьшатся. Вместе с отменой бестаможенного ввоза машин власти вернули также пошлины и НДС на все импортные товары, которые попадают в Украину.