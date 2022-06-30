Про ракетну атаку на Кременчук було відомо заздалегідь: які ще події у війні передрік астролог

Відомий астролог Дмитро Уранус передрік масовані атаки росії на українські міста ще 20 червня. І він мав рацію. 26 червня ворожа ракета влучила у столичний житловий будинок. Вона забрала життя одного українця, ще десятки мешканців отримали травми. Однак найстрашнішою подією, про яку також попереджав астролог, стало влучання у торгівельний центр в місті Кременчуг.





Про трагічні події , що відбувалися в Україні останніми днями, Уранус розповідав ще тиждень тому. Він вказував на збільшення кількості ракетних атак із 22 чевня та підкреслював, що ворог у ці дні буде особливо безжалісним до українців.

Згідно з розрахунками експерта, через своєрідне положення планети Марс, Київ та Кременчуг знаходилися на так званій лінії ескалації. На жаль Уранус мав рацію й обидва міста в окреслений ним період таки постраждали від аресії рашистів.

Астролог вже неоднозазово зазначав, що українцям, які ззалишили столицю та інші небезпечні регіони України, повертатися додому поки що не варто. Адже тимчасове затишшя ще не означає, що небезпека позаду. Українцям варто бути наготові і ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог підступний і бажає якщо не виграти, то принаймні завдати значних втрат українському народові. Однак в наших силах не дозволити окупантам здійснити свій план.

Не відкидає експерт і загрозу від Білорусі. Щоправда ймовірність наступу військ із боку ще одного недоброзичливого сусіда він вважає мінімальною. А от ракетні атаки цілком можливі.

Також Уранус зазначив, що зовсім скоро у війні наступить довгоочікуваний переломний момент. За його прогнозами вже у серпні Збройні сили Україні перехоплять ініціативу на полі бою та почнуть виганяти загарбників із нашої території. Та до цього часу Українцям все ж не варто розслаблятися та забувати про обережність.