Переломный момент: мольфарка рассказала, когда закончится «горячая» фаза войны

Победа Украины в войне с россией бесспорна, но путь к этой победе будет не из легких. Летом ситуация на всех участках фронта обострится. Тем не менее ВСУ смогут выстоять и уже в начале осени «горячая» фаза войны останется в прошлом так же, как и летняя жара.





Такое пророчество по поводу будущих событий в войне с оккупантами дала карпатская мольфарка и финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Магдалена Мочиевски. Она утверждает, что уже в начале осени все украинские территории, которые сейчас находятся под контролем врага, будут освобождены силами ВСУ. Власть Украины над Донбассом и Херсоном будет восстановлена, а врага удастся оттеснить до самых границ с россией.

Провидица отметила, что украинцы – очень сильная нация и сломить их дух оккупантам точно не под силу. Так что победа однозначно будет за нами.

По ее словам, решающим моментом в войне станет конец лета и начало осени. К этому времени украинские защитники полностью возьмут ситуацию на всех участках фронта под свой контроль и смогут переломить ход войны. Несомненное преимущество Украины на поле боя заставит весь мир просить Путина наконец-то сесть за стол переговоров. А у руководителя орков просто не будет другого выхода, ведь он окажется в тупике.

Благоприятный прогноз дала Магдалена Мочиевски и по Крыму. Она отметила, что полуостров в конце концов вернется в состав Украины. Но в какие сроки это произойдет, мольфарка пока не уверена.

В то же время известный украинский астролог Дмитрий Уранус ожидает, что переговоры по Крымскому вопросу начнутся уже весной 2023 года. Правда, как долго будет продолжаться этот процесс, он также не решается утверждать. Единственное, в чем на 100% уверен провидец: воевать за Крым украинцам придется исключительно на дипломатическом фронте.