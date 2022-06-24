ЗСУ залишають Северодонецьк: Гайдай розповів, у чому причина відступу

Українські захисники отримали наказ покинути Северодонецьк. Цей стратегічний відступ має за мету зберегти життя воїнів та покращити їх позиції. Адже залишатися у майже повністю знищеному ворогом місті не лише ризиковано, але й зовсім неефективно.





Про причини відходу військових частин, які захищають Северодонецьк, розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Він пояснив, що місто вже четвертий місяць поспіль нещадно обстрілюється ворогом, внаслідок чого у ньому повністю зруйнована вся інфраструктура. Знищені чи пошкоджені вже близько 90% будівель, в тому числі й захисні споруди, розташовані в промисловій зоні міста.

Через такі значні руйнування українським військовим стає все складніше захищати свої позиції. Число загиблих зростає й подальше перебування у Северодонецьку втрачає для Збройних сил України усякий сенс.

Тож з метою збереження бойового складу вище військове керівництво прийняло рішення про відступ військ з території Северодонецька. Така стратегія дозволить українським захисникам зайняти більш вигідні вогневі позиції та повернути собі перевагу на цій ділянці фронту.

Підштовхнула командування ЗСУ до стратегічного відступу й інформація про наступ російських військ з боку населених пунктів Тошківка та Золоте у напрямку Лисичанська. До того ж на кордонах міста вже неодноразово були помічені ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Хоча, завдяки злагодженій роботі українських військових, їм не вдалося досягти успіху та проникнути у місто.

За словами Гайдая, запланований відступ почався в ніч на 24 червня. Перед виходом з міста воїни ЗСУ та бійці Іноземного легіону дали останній бій ворогу. Зараз вони рухаються в бік нових укріплених позицій, звідки зможуть значно ефективніше обстрілювати росіян та завдавати їм ще більших втрат як у техніці, так і в живій силі.