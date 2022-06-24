ЗСУ залишають Северодонецьк: Гайдай розповів, у чому причина відступу
Українським воїнам більше немає сенсу залишатися на розбитих позиціях.
Українські захисники отримали наказ покинути Северодонецьк. Цей стратегічний відступ має за мету зберегти життя воїнів та покращити їх позиції. Адже залишатися у майже повністю знищеному ворогом місті не лише ризиковано, але й зовсім неефективно.
Про причини відходу військових частин, які захищають Северодонецьк, розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Він пояснив, що місто вже четвертий місяць поспіль нещадно обстрілюється ворогом, внаслідок чого у ньому повністю зруйнована вся інфраструктура. Знищені чи пошкоджені вже близько 90% будівель, в тому числі й захисні споруди, розташовані в промисловій зоні міста.
Через такі значні руйнування українським військовим стає все складніше захищати свої позиції. Число загиблих зростає й подальше перебування у Северодонецьку втрачає для Збройних сил України усякий сенс.
Тож з метою збереження бойового складу вище військове керівництво прийняло рішення про відступ військ з території Северодонецька. Така стратегія дозволить українським захисникам зайняти більш вигідні вогневі позиції та повернути собі перевагу на цій ділянці фронту.
Підштовхнула командування ЗСУ до стратегічного відступу й інформація про наступ російських військ з боку населених пунктів Тошківка та Золоте у напрямку Лисичанська. До того ж на кордонах міста вже неодноразово були помічені ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Хоча, завдяки злагодженій роботі українських військових, їм не вдалося досягти успіху та проникнути у місто.
За словами Гайдая, запланований відступ почався в ніч на 24 червня. Перед виходом з міста воїни ЗСУ та бійці Іноземного легіону дали останній бій ворогу. Зараз вони рухаються в бік нових укріплених позицій, звідки зможуть значно ефективніше обстрілювати росіян та завдавати їм ще більших втрат як у техніці, так і в живій силі.