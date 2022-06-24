Всем мечтам конец: для каких знаков зодиака июнь закончится окончательным провалом
Их шаг за шагом будут преследовать неприятности.
Последняя неделя июня для двух знаков зодиакального круга будет похожа на настоящую полосу препятствий. Не будет везти, по словам астрологов, Ракам и Овнам. Из-за неблагоприятного для этих знаков положения Сатурна и Меркурия, которые в конце июня окажутся в знаке Водолея, их ждут одни только беды. Все планы пойдут кувырком, а добиться успеха хоть в одном деле будет почти не реально.
Рак
Представителям знака, стремящихся достичь значительных карьерных высот, до конца июня не стоит мечтать о повышении. Более того, даже удержаться на своей должности Ракам будет крайне сложно. Совсем их будут атаковать завистники. Не исключено, что уроженцы знака даже попытаются подставить на работе и дискредитировать в глазах руководства. Поэтому Ракам не стоит слишком доверять сотрудникам, особенно малознакомым.
Не советуют астрологи и начинать новые проекты или браться за сложные, ответственные задания. Если есть возможность отложить их на потом, лучше так и поступить. Ведь до конца месяца у Раков все будет просто валиться с рук. Поэтому, взявшись за серьезное дело, они могут не только подвести начальника, но и потерять значительную сумму денег.
Овен
В последние дни июня Овны впадут в депрессию. Их переполнит чувство усталости и ни на что не останется сил, особенно на работу. Представители знака полностью оправдают свою огненную натуру, ведь будут очень раздражительны и несдержанны. Такое поведение может повлечь за собой ряд ссор как с коллегами, так и с членами семьи.
Но как бы ни было сложно, астрологи советуют уроженцам знака держать себя в руках. В таком состоянии они могут нанести глубокое оскорбление человеку, который для них очень важен. Так что Овнам лучше уединиться и провести некоторое время в размышлениях над собственным будущим.