Всем мечтам конец: для каких знаков зодиака июнь закончится окончательным провалом

Последняя неделя июня для двух знаков зодиакального круга будет похожа на настоящую полосу препятствий. Не будет везти, по словам астрологов, Ракам и Овнам. Из-за неблагоприятного для этих знаков положения Сатурна и Меркурия, которые в конце июня окажутся в знаке Водолея, их ждут одни только беды. Все планы пойдут кувырком, а добиться успеха хоть в одном деле будет почти не реально.





Рак

Представителям знака, стремящихся достичь значительных карьерных высот, до конца июня не стоит мечтать о повышении. Более того, даже удержаться на своей должности Ракам будет крайне сложно. Совсем их будут атаковать завистники. Не исключено, что уроженцы знака даже попытаются подставить на работе и дискредитировать в глазах руководства. Поэтому Ракам не стоит слишком доверять сотрудникам, особенно малознакомым.

Не советуют астрологи и начинать новые проекты или браться за сложные, ответственные задания. Если есть возможность отложить их на потом, лучше так и поступить. Ведь до конца месяца у Раков все будет просто валиться с рук. Поэтому, взявшись за серьезное дело, они могут не только подвести начальника, но и потерять значительную сумму денег.

Овен

В последние дни июня Овны впадут в депрессию. Их переполнит чувство усталости и ни на что не останется сил, особенно на работу. Представители знака полностью оправдают свою огненную натуру, ведь будут очень раздражительны и несдержанны. Такое поведение может повлечь за собой ряд ссор как с коллегами, так и с членами семьи.

Но как бы ни было сложно, астрологи советуют уроженцам знака держать себя в руках. В таком состоянии они могут нанести глубокое оскорбление человеку, который для них очень важен. Так что Овнам лучше уединиться и провести некоторое время в размышлениях над собственным будущим.