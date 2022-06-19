В ПриватБанке объяснили значительное учащение блокировок счетов украинцев

Пользователи ПриватБанка, пребывающие в Украине и заграницей начали массово жаловаться на то, что банк по непонятным причинам блокирует их карты с деньгами и даже полностью счета. Что же это может быть и что делать клиентам рассказали сотрудники ПриватБанка.





Уже многие украинцы столкнулись с блокировкой счетов из-за чего на ПриватБанк посыпалась масса негативных отзывов. Но сотрудники финансового учреждения снова делают акцент на том, что счет не может быть заблокирован “просто так”. ПриватБанк является государственным банком и всегда действует согласно действующему законодательству.

По словам сотрудников ПриватБанка, самая распространенная причина ограничения возможности использовать свою карту или счет в банке может быть связана с мошенническими финансовыми транзакциями.

“Согласно пункту законодательства «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) финансов, полученных незаконными методами, финансированию террористических акций и финансированию распространения оружия массового поражения», банк как субъект первичного финансового мониторинга должен: гарантировать обнаружение финансовых транзакций, подлежащих финансовой аналитике, до и во время их реализации.”

С начала войны контроль над подобными финансовыми операциями значительно повысился, вследствие чего обнаружилось большое количество нарушений. При этом необязательно, что нарушителем является владелец банка. В некоторых случаях воспользоваться счетом могут мошенники, получившие доступ к нему с помощью перевыпуска сим-карты.

Сотрудники рекомендуют всем, кто столкнулся с ограничением обслуживания счета в ПриватБанке, ожидать официального сообщения от администрации. Оно должно поступить в течение нескольких дней после ограничения счета.