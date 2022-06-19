В Украине крадут аккаунты Facebook, чтобы нажиться на родственниках и друзьях
Мошенникам нужны аккаунты не только для того, чтобы заманить финансы, но и для публикации необходимой им информации. Возросло количество случаев, когда мошенники взламывают страницы жителей Украины в Facebook и пользуются ими в личных целях. Преступники могут заманивать деньги или публиковать нужные им данные разного рода.
Как правильно действовать в случае взлома аккаунта в социальной сети, сообщили в Государственной службе связи. В большей мере преступники отправляют сообщения всем друзьям из списка с просьбой «занять» деньги.
Что делать при взломе страницы?
Если вы можете войти в свой аккаунт, то для начала нужно незамедлительно поменять пароль на странице. Для этого необходимо выполнить простые шаги из инструкции:
- Нажмите на меню в правом верхнем углу страницы соцсети.
- Нажмите на блок “Параметры и конфиденциальность”, а затем перейдите в меню “Параметры”.
- Щелкните на раздел “Безопасность и авторизация”.
- Кликните на строку “Изменить”, расположенной возле пункта “Изменить пароль”.
- Введите действующий и новый пароли.
- Кликните по иконке “Сохранить изменения”.
- Напишите технической поддержке Facebook, что ваша учетная запись была взломана мошенниками.
Если доступ к вашей странице утерян, как можно быстрее попросите близких или знакомых написать администрации социальной сети, что ваша учетная запись была взломана. Чтобы это сделать нужно:
- Нажать на три точки в верхней части экрана и кликнуть на надпись «Получить поддержку или сообщить о профиле»;
- Кликнуть на иконку «Я хочу помочь»;
- Перейти по надписи «Взломать свою учетную запись».
ПриватБанк блокирует карты из-за мошенников
Все чаще начали возникать отзывы о том, что ПриватБанк безпричинно блокирует карты. У одних клиентов получается восстановить их за несколько минут, после обращения в службу поддержки, а другим пользователям требуется в разы больше времени и регулярное подтверждение личности.
Однако, по мнению банка, карта может быть заблокирована только при наличии обоснованных причин, а именно мошеннических манипуляций. Чаще всего они заключаются в том, что преступники которые предоставляют чужие телефонные номера (пользуясь перевыпуском сим-карт) и пытаются сделать доступным чужой счет в банке. Банк старается минимизировать риск проведения подобных манипуляций.
Как отмечают сотрудники банка в ответ на подобные жалобы пользователей, карта блокируется с целью противодействия работе мошенников.
«Бывают случаи, когда недобросовестные персоны получают доступ к телефонному номеру, перевыпустив сим-карту и в таком случае получение SMS-уведомлений для них не станет препятствием», — утверждают они.