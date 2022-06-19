В Украине крадут аккаунты Facebook, чтобы нажиться на родственниках и друзьях

Мошенникам нужны аккаунты не только для того, чтобы заманить финансы, но и для публикации необходимой им информации. Возросло количество случаев, когда мошенники взламывают страницы жителей Украины в Facebook и пользуются ими в личных целях. Преступники могут заманивать деньги или публиковать нужные им данные разного рода.





Как правильно действовать в случае взлома аккаунта в социальной сети, сообщили в Государственной службе связи. В большей мере преступники отправляют сообщения всем друзьям из списка с просьбой «занять» деньги.

Что делать при взломе страницы?

Если вы можете войти в свой аккаунт, то для начала нужно незамедлительно поменять пароль на странице. Для этого необходимо выполнить простые шаги из инструкции:

Нажмите на меню в правом верхнем углу страницы соцсети. Нажмите на блок “Параметры и конфиденциальность”, а затем перейдите в меню “Параметры”. Щелкните на раздел “Безопасность и авторизация”. Кликните на строку “Изменить”, расположенной возле пункта “Изменить пароль”. Введите действующий и новый пароли. Кликните по иконке “Сохранить изменения”. Напишите технической поддержке Facebook, что ваша учетная запись была взломана мошенниками.

Если доступ к вашей странице утерян, как можно быстрее попросите близких или знакомых написать администрации социальной сети, что ваша учетная запись была взломана. Чтобы это сделать нужно:

Нажать на три точки в верхней части экрана и кликнуть на надпись «Получить поддержку или сообщить о профиле»; Кликнуть на иконку «Я хочу помочь»; Перейти по надписи «Взломать свою учетную запись».

ПриватБанк блокирует карты из-за мошенников

Все чаще начали возникать отзывы о том, что ПриватБанк безпричинно блокирует карты. У одних клиентов получается восстановить их за несколько минут, после обращения в службу поддержки, а другим пользователям требуется в разы больше времени и регулярное подтверждение личности.

Однако, по мнению банка, карта может быть заблокирована только при наличии обоснованных причин, а именно мошеннических манипуляций. Чаще всего они заключаются в том, что преступники которые предоставляют чужие телефонные номера (пользуясь перевыпуском сим-карт) и пытаются сделать доступным чужой счет в банке. Банк старается минимизировать риск проведения подобных манипуляций.

Как отмечают сотрудники банка в ответ на подобные жалобы пользователей, карта блокируется с целью противодействия работе мошенников.

«Бывают случаи, когда недобросовестные персоны получают доступ к телефонному номеру, перевыпустив сим-карту и в таком случае получение SMS-уведомлений для них не станет препятствием», — утверждают они.