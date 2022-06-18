Накриє хвилею невдач: двом знакам зодіаку у липні буде непереливки

Не зважаючи на те, що надворі літо, деяким знакам зодіаку поки що не вдасться насолодитися сонцем та теплом. У липні вони загрузнуть у проблемах і не виплутаються з них аж до кінця місяця. Всі плани Овенів та Тільців підуть шкереберть. Астрологи пророкують їм складний життєвий період, наповнений сімейними сварками та фінансовими проблемами.





Овен

Найбільше не щаститиме представникам знаку, які народилися у березні. Їм варто уважніше спостерігати за своїм оточенням та не надто розраховувати на малознайомих людей. Цього місяця Овенів можуть підставити друзі чи колеги. Це не найкращим чином позначиться на кар’єрі уродженців знаку та надовго зіпсує настрій.

Що ж стосується квітневих Овенів, їм у липні також варто бути насторожі. Особливо небезпечною буде середина місяця. Неприємних сюрпризів представникам знаку уникнути точно не вдасться, але пом’якшити їх наслідки – цілком імовірно.

Тілець

Тільцям, що з’явилися на світ у квітні, також буде непереливки. Другий місяць літа вони проведуть на роботі «по вуха» у справах. Причому всі зусилля, які прикладатимуть представники знаку, так ні до чого і не призведуть. Навіть навпаки – заробітки знизяться, а стосунки з колегами остаточно зіпсуються. Астрологи радять Тільцям уникати конфліктів, щоб не погіршити своє становище і не втратити роботу.

Травневим уродженцям знаку у професійній сфері також не щаститиме. Однак у другій половині липня все потроху почне налагоджуватися. Натомість Тільці зіштовхнуться із сімейними проблемами. Та тут вони можуть виправити ситуацію самостійно. Потрібно лише присмирити свої емоції та уважніше прислухатися до аргументів близьких. Такий крок назустріч покаже, як сильно представники знаку піклуються про свою родину, допоможе відновити довіру і повернути затишок у оселю.