Затяжная «черная полоса»: этих знаков зодиака ждут сплошные беды аж до октября

Ретроградный Сатурн в Водолее станет настоящей черной меткой для некоторых знаков зодиака. Пока планеты не изменят своего положения Близнецам, Рыбам, Ракам и Козерогам будет тотально не везти. Ждать «белой полосы» в жизни им придется до 23 октября. А до того времени астрологи советуют представителям четырех упомянутых знаков быть крайне осторожными.





Близнецы

Родившимся под этим созвездием придется пережить сложные времена. Конфликты с близкими и неудачи на работе приведут к тому, что Близнецы разочаруются в собственных силах. Ничего не будет удаваться как следует, что сразу же отразится на их доходах. Некоторых уроженцев знака такое обилие неудач может довести даже до депрессии. Но астрологи советуют Близнецам не поддаваться апатии и верить, что скоро все наладится.

Рыбы

Представителей знака ждут конфликты со второй половинкой. Достичь взаимопонимания будет крайне трудно из-за совершенно разных взглядов влюбленных на некоторые важные вопросы. Но если Рыбы будут держать себя в руках и не начнут ставить ультиматумов, разрыва удастся избежать.

Рак

До октября Ракам нужно быть очень внимательными. Их попытаются обмануть люди, от которых они этого точно не ждут. На работе возможно повышение, но оно принесет в жизнь представителей знака не улучшение, а только проблемы. Но Ракам нужно все же взять себя в руки, прекратить жаловаться и попытаться справиться с новыми обязанностями.

Козерог

Уроженцам знака будет казаться, что они стали невидимками. Никто их не слышит и не хочет понимать. Из-за этого Козероги начнут злиться на близких, коллег и даже любимого человека. Также астрологи предупреждают представителей знака о риске потерять большую сумму денег. До конца октября стоит внимательнее вести себя с финансами, и тогда беды удастся избежать.