Оновлений фітнес-браслет Samsung Galaxy Fit3 зі свіжим дизайном і новими можливостями з’явиться в продажу вже цього року

Понад два роки корейський техногігант ігнорував свою серію фітнес-гаджетів, після виходу Samsung Galaxy Fit2 навіть розмов не було про оновлення спортивного браслета. Проте у найближчі пів року компанія Samsung має намір показати свіжу версію фітнес браслета Samsung Galaxy Fit3. Одним із найприємніших сюрпризів для шанувальників активного відпочинку стане його вартість – за інформацією представника компанії, трекер коштуватиме як і його попередник, близько 60 доларів.





Браслет матиме значний обсяг передвстановлених типів тренувань, зможе постійно контролювати частоту серцевих скорочень, підраховувати кількість спалених калорій та повідомляти про подолану відстань. Він також матиме вологозахист для ефективних тренувань у воді. На великому яскравому дисплеї покупець новинки матиме змогу бачити вхідні повідомлення зі смартфона, керувати музичним плеєром та слідкувати за погодою. Очікуються і значні просування в питанні персоніфікації пристрою – з фірмового магазину циферблатів можна буде встановити оригінальний вотчфейс та налаштувати параметри відображення даних на екрані.

Щоб успішно конкурувати з актуальними моделями китайських брендів, виробникові доведеться встановити датчик кількості кисню та оздобити пристрій більш актуальними опціями. Вдалим рішенням стане і встановлення модуля GPS, що дозволить більш точно контролювати перебіг тренування на свіжому повітрі, наприклад, вело подорож, пробіжку чи сплав на каяках.

В новинці очікують несуттєве збільшення екрану, матрицю Amoled високої роздільної здатності та сподіваються на наявність функції Always-on-Display.

Логічно, що зі збільшенням діагоналі дисплея батарея також стане потужнішою. Прогнозують, що час автономної роботи пристрою за умови активного використання сягатиме двох тижнів.

Samsung Galaxy Fit2 був досить популярним саме серед шанувальників гаджетів бренду, адже давав додаткові соціальні можливості, окрім моніторингу стану здоров’я та фізичної активності. Але конкурувати з фітнес трекерами Xiaomi йому було досить важко, тому що за умови меншої вартості Mi Band завжди пропонував більше.