Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Сегодня, 13 июня, растущая Луна вошла в созвездие Стрельца. Она не будет благоприятствовать успешной рабочей деятельности или решению всех домашних дел. Лучше посвятите день отдыху и любимым увлечениям.





♈ Овен

Лишний выходной никому не повредит, особенно, если он образовался благодаря празднику. Постарайтесь сегодня не забивать весь день домашними делами или монотонной работой над таблицами. Лучше позаботьтесь о себе — именно к этому звезды призывают вас в этот день. Максимально оптимизируйте свой список дел и постарайтесь получить удовольствие от жизни.

Космический совет: долой все дела, веселитесь!

♉ Телец

Этот день вполне может стать для Тельцов неблагоприятным. У вас могут внезапно появиться проблемы, для решения которых будет необходимо пожертвовать всем свободным временем. Несмотря на это, к вечеру вы сможете выкроить для себя минуту другую и отдохнуть.

Космический совет: пожертвуйте сегодня всем свободным временем, если это необходимо.

♊ Близнецы

Мы все жаждем любви и близости, желаем встретить тех, кто будет слушать наши повседневные рассказы. Но что происходит, когда все это становится реальным? Такая жизнь быстро приедается, и возникает риск ее потерять. Не нужно совершать эту ошибку. Если вы можете безопасно выражать то, что у вас на сердце, — вы счастливый человек.

Космический совет: цените людей, всегда готовых вас выслушать.

♋ Рак

Раки 13 июня подвержены состоянию некоторой неопределенности. Внутренний диссонанс не позволит вам решать насущные вопросы и поддерживать высокий уровень социальной активности. Вам придется сильно постараться, что перебороть лень и добиться чего-то результативного.

Космический совет: придется сильно постараться, чтобы перебороть лень.

♌ Лев

В вашу жизнь грозит прийти драма с большой буквы, Львы. Прежде чем обвинять других людей во всех бедах, присмотритесь к себе. Вдруг вы так зациклены на победе в споре, что не можете услышать альтернативную точку зрения. Помните, что никто не заставляет вас всегда быть правым. Сохраняйте рассудительность, тогда вы сможете узнать что-то новое и важное.

Космический совет: избавьтесь от потребности выходить победителем в любом споре.

♍ Девы

Это один из тех дней, Девы. Все ваши комплексы пришли на вечеринку вместе с вами, и вы не знаете, с каким из них разобраться в первую очередь. Начните с того, что напомните себе: чувства — это не факты. Вы много значите для окружающих и можете веселиться без самоограничений. Избавьтесь от скрытых барьеров и позвольте себе раствориться в атмосфере праздника.

Космический совет: избыточная сдержанность только испортит вам праздник.

♎ Весы

Переутомление 13 июня, впрочем, как и всегда, противопоказано для Весов. Звезды рекомендуют вам, несмотря ни на что, отключиться от всего происходящего и уделить время себе. Физические и умственные нагрузки для вас сегодня под запретом. Просто отдыхайте.

Космический совет: отключитесь от всего происходящего и уделите время себе.

♏ Скорпион

Ожидайте внезапных перемен на домашнем фронте или новостей, которые могут нарушить ваши планы. Вот что вы должны помнить в моменты хаоса: нет ничего хорошего или плохого по своей сути. В том, что кажется полным беспорядком, есть свой смысл. Иногда все должно развалиться, чтобы вы могли заложить фундамент для совершенно новой жизни.

Космический совет: если все начинает разваливаться, возможно, оно и к лучшему.

♐ Стрелец

Звезды указывают на любовный треугольник, Стрельцы. Прежде чем обвинять других людей в неуважении к вашим чувствам, внимательно посмотрите в зеркало. Может быть, вы чрезмерно защищали свое сердце и стали слишком отчужденными? Эта глава вашей жизни требует радикальной честности — сначала с самим собой, а затем с другим человеком или людьми.

Космический совет: просто поделитесь тем, что у вас на сердце.

♑ Козерог

Кажется, вы слишком сильно увлеклись рутиной и чужими проблемами. Настолько, что забыли о собственных увлечениях, приносящих радость в вашу жизнь, Козероги. Так что уделите сегодня время себе. Посетите урок зумбы, запишитесь на мастер-класс по акварели или соберите друзей на вечеринку. Если это вызывает улыбку на вашем лице, вы на правильном пути.

Космический совет: уделите сегодня все время своим увлечениям.

♒ Водолей

Ретроградный Меркурий все еще отбрасывает на вас свою тень, Водолеи. Сегодня вы можете обнаружить, как на поверхность всплывают болезненные темы из вашего прошлого. Некоторые из вас могут переоценивать негативные последствия от упущенной возможности. Вот, что вам нужно знать, чтобы преуспеть: снимите розовые очки и действуйте максимально осознанно. Другими словами — вам нужен надежный план.

Космический совет: упущенная возможность из прошлого может появиться вновь.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня все дела, за которые вы возьметесь, пойдут наперекосяк. Несмотря на это, не стоит пенять на судьбу и гневить бога. Это всего лишь очередной жизненный урок, который следует преодолеть достойно. Астрологи уверены, что в ближайшие дни звезды подбросят вам вполне приятный сюрприз.

Космический совет: не стоит пенять на судьбу и гневить бога.