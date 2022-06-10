До 23 тыс. грн: в каких западных городах Украины самая высокая средняя зарплата

С началом войны многие украинцы из восточных и центральных регионов переехали на Запад. Несмотря на это, значительных проблем с поиском работы здесь не наблюдается. Конкуренция обычно не больше 3 человек на место, а в некоторых областях на открытую вакансию может претендовать вообще всего 1 человек. При этом зарплаты в западном регионе вполне приличные.





Лидером в зарплатном рейтинге Запада Украины можно назвать Львов. Средний доход на начало июня здесь составляет 23,2 тыс. грн. Кстати, конкуренция на место во Львове также одна из самых низких.

На высокий показатель средней зарплаты во Львовской области повлияли доходы представителей отрасли IT, которых здесь проживает немало.

Второй по рейтингу зарплат среди западных областей стала Черновицкая область с показателем 17,1 тыс. грн. А сразу за Черновцами разместилось Закарпатье со средним доходом в 16,3 тыс. грн.

В остальных областях западного региона Украины уровень зарплат такой:

Ивано-Франковская – 15,1 тыс. грн;

Ровенская – 15 тыс. грн;

Хмельницкая – 13,9 тыс. грн;

Тернопольская – 12,1 тыс. грн;

Волынская – 11,3 тыс. грн.

Каких вакансий больше всего

Топ профессий, популярных на Западе, несколько отличается от всеукраинского. Здесь не очень востребованы маркетологи, PR-щики, медики или фармацевты. Вместо этого активно ищут таких специалистов:

продавцы-кассиры;

менеджеры по продажам;

водители и логисты;

рабочий персонал;

строители;

программисты.

Представителям этих профессий найти работу не составит труда. Хороших специалистов буквально «отрывают с руками», а из-за низкой конкуренции можно будет даже поперебирать вариантами и остановиться на наиболее выгодном.

Следует отметить, что найти хорошую работу можно и дистанционно, в интернете. Например, популярными в сети являются профессии маркетолога, копирайтера, веб-дизайнера и т.д. Таким способом вполне реально зарабатывать по 1000 грн. в день даже не выходя из дома.