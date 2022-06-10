Приватбанк начал выплачивать украинским семьям по 2500 грн: кто может получить

В государственном ПриватБанке теперь выплачивают материальную помощь от украинского Министерства социальной политики и Международного комитета Красного Креста. Выплаты в сумме 2,5 тыс. грн предназначены малообеспеченным семьям из регионов, наиболее пострадавших в результате военных действий.





В пресс-службе Привата пояснили, что для получения надлежащих выплат гражданам не нужно регистрироваться или подавать какие-либо заявки. Система сама определяет, кому предстоит выдать материальную помощь, исходя из данных государственных реестров.

В число получателей выплат входят все украинские семьи, которые официально считаются малообеспеченными, и до начала войны проживали в одном из наиболее пострадавших от войны регионов страны. В частности, речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Средства банк перечисляет главе семьи на его банковскую карту с помощью услуги PrivatMoney. Сама карта может быть выдана любым украинским банком, не обязательно Приватом. Однако она должна быть зарегистрирована в Минсоцполитики и закреплена именно за этой малообеспеченной семьей как счет для выплаты материальной помощи.

Если же у главы домохозяйства, которому предназначены выплаты, нет банковской карты, то он может получить помощь и другим способом. Например, прийти лично в любое отделение ПриватБанка и забрать свои деньги наличными в кассе, или позвонить по номеру 3700 в колл-центр Привата.

Напомним, что сейчас у многих украинцев появился шанс получить финансовую помощь от одной или сразу нескольких международных организаций. Для этого им нужно лишь подать специальную заявку на платформе «є-Допомога». Этот сервис начал принимать заявки от граждан Украины, пострадавших в результате войны, с 31 мая. Только за первые три дня его работы было принято более 600 тыс. заявок от желающих получить материальную помощь.