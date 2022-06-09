POCO F4 – що із себе представляє новий смартфон

З’явилися зображення майбутнього Poco F4 5G – продовження смартфона, який приніс світову популярність суббренду Xiaomi. Щодо дизайну гаджет сильно нагадує Redmi K40S, який продається на ринку піднебесної. Той самий блок камер, ті ж плоскі грані у стилі останніх iPhone. Ймовірно, Poco F4 5G стане своєрідною глобальною версією цього пристрою.





Незважаючи на повне копіювання дизайну, деякі відмінності між гаджетами все ж таки будуть. Так, новинка отримає 64-мегапіксельний сенсор основної камери замість 48-мегапіксельного. Доповнюватиметься він системою оптичної стабілізації зображення.

Крім того, Poco F4 5G приписують 6.67-дюймовий FHD+ дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 870, 6/128 ГБ пам’яті і батарею на 4500 мАч, якій потрібно всього 38 хвилин, щоб повністю заповнити ресурси акумулятор зарядки.

Також пристрій має отримати бічний сканер відбитків пальців, 20-мегапіксельну фронталку та 8-мегапіксельний ширик у парі з 2-мегапіксельним макромодулем у ролі додаткових датчиків.

З огляду на схожість з Redmi K40S, ймовірно, що новинка коштуватиме близько 350 євро. Стільки китайці запросили Redmi K40S на старті продажів.