До повышения пенсий осталось 42 дня: правительство озвучило суммы

Через 42 дня, а именно с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине вырастет до 2 920 гривен, что повлияет на размер пенсионных выплат. Эти изменения включают следующее:

Минимальная пенсия вырастет до 2 361 грн (+268 грн).

Максимальная пенсия составит 23 610 грн (+2 680 грн).

Выплаты за сверхнормативный стаж вырастут на 23,6 грн за каждый последующий год (+2,7 грн).

Утверждение бюджета

9 ноября Верховная Рада Украины окончательно приняла бюджет на 2024 год, увеличив доходы бюджета на 22 млрд грн до 1,768 трлн грн.

Кроме пенсий, вырастут и другие социальные выплаты, которые зависят от прожиточного минимума, в частности надбавки за особые заслуги и доплаты ветеранам войны.

График повышения пенсий в 2024 году

Начиная с января, повышение получат те, кто получает минимальную и максимальную пенсии.

В январе и июле на новые пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые получают минимальные пенсии в возрасте 65 лет при наличии полного страхового стажа.

В марте повышение получат все, чьи пенсии подлежат индексации в соответствии с планом.