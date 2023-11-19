До повышения пенсий осталось 42 дня: правительство озвучило суммы

Через 42 дня, а именно с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине вырастет до 2 920 гривен, что повлияет на размер пенсионных выплат. Эти изменения включают следующее:
- Минимальная пенсия вырастет до 2 361 грн (+268 грн).
- Максимальная пенсия составит 23 610 грн (+2 680 грн).
- Выплаты за сверхнормативный стаж вырастут на 23,6 грн за каждый последующий год (+2,7 грн).
Утверждение бюджета
9 ноября Верховная Рада Украины окончательно приняла бюджет на 2024 год, увеличив доходы бюджета на 22 млрд грн до 1,768 трлн грн.
Кроме пенсий, вырастут и другие социальные выплаты, которые зависят от прожиточного минимума, в частности надбавки за особые заслуги и доплаты ветеранам войны.
График повышения пенсий в 2024 году
Начиная с января, повышение получат те, кто получает минимальную и максимальную пенсии.
В январе и июле на новые пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые получают минимальные пенсии в возрасте 65 лет при наличии полного страхового стажа.
В марте повышение получат все, чьи пенсии подлежат индексации в соответствии с планом.
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