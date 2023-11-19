Не только похолодание: с воскресенья Украину накроют геомагнитные бури

Украинцев во второй половине ноября ожидает не только значительное ухудшением погодных условий, но и ощущали влияние геомагнитной активности, что может негативно влиять на людей, чувствительных к изменениям погоды.

По последним данным специалистов, магнитное поле будет довольно стабильным уже в понедельник, но ожидается магнитная буря 19 ноября.

Прогнозы отслеживания солнечной активности от Meteoagent показывают, что сильные геомагнитные колебания также прогнозируются 20 ноября. Однако во второй половине следующей недели солнечная активность снизится.

В понедельник уровень геомагнитной активности составит 2 балла (K-индекс 2) из 9 возможных, что не является критическим показателем.

Однако во вторник, 21 ноября, предполагается слабое увеличение геомагнитных колебаний до 3 баллов. В среду, 22 ноября, ожидается уменьшение геомагнитной активности до 1 балла.

Важно заметить, что магнитные бури являются следствием внутренних проявлений Солнца, таких как выбросы солнечной массы и вспышки на его поверхности. Энергия, которая распространяется от Солнца в разные направления, в том числе и на землю, взаимодействует с ее магнитосферой, что вызывает геомагнитную активность.

Люди, чувствительные к метеоусловиям, могут испытывать дискомфорт во время повышенной геомагнитной активности. Кроме того, магнитные бури могут влиять на работу спутников и электросетей на Земле.