Туреччина покращила зброю свого безпілотника

Турецька компанія TUSAŞ заявила про створення нової ракети для свого безпілотника Anka. Ракета називається Kuzgun та створена для розширення арсеналу бойового БПЛА.





Про новацію заявив заступник гендиректора компанії-виробника Омер Йилдиз. Ракета важить до 100 кг, несе боєголовку вагою 60-90 кг. Kuzgun доповнить малогабаритні боєприпаси MAM-C та MAM-L, які використовує Anka. Також безпілотник буде оснащений пристроєм Sonobuoy, що дозволяє збирати акустичні дані в океані, а також радаром SAR для виявлення мін у морі.

«Розроблений TÜBİTAK SAGE боєприпас Kuzgun з реактивним двигуном важчий за інші — важить до 100 кілограмів. Він може нести боєголовок від 60 до 90 кілограмів. Має твердопаливну рухову установку, долає набагато більші відстані. До кінця місяця БПЛА Anka буде оснащено Kuzgun», – розповів Йилдиз.