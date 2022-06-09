Стало известно, какие фальшивые доллары и евро чаще всего выдают в обменниках

За время войны интерес украинцев к иностранной валюте значительно увеличился. Наблюдая за ростом курса, люди пытаются как можно скорее конвертировать свои сбережения в доллары или евро, чтобы сохранить их ценность. Однако из-за ограничений в банках за валютой приходится идти на «черный рынок». Хотя именно в частных обменниках обычно встречается больше всего подделок.





Следует отметить, что и система безопасности банков тоже неидеальна. Хорошую подделку могут не заметить даже опытные кассиры. Но с начала войны количество фальшивок в банках не увеличилось. А вот о «черном рынке» такого сказать нельзя.

Чаще всего мошенники подделывают долларовые банкноты. Среди всех фальшивых денег на украинском рынке баксы составляют почти 92%. Причем 69% – это купюры номиналом 100 долларов. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков 50-долларовые банкноты – 28% от общего количества.

Нередко встречаются и фальшивые евро. В основном это денежные единицы номиналом 100 или 200 евро. Львиная доля таких подделок также курсирует преимущественно по «черному рынку» в поисках невнимательного клиента.

Как отметил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан, большинство подделок, попадающих в руки регулятора, достаточно низкого качества. Зачастую их производят с помощью обычного ксерокса или сканера, а не профессиональной аппаратурой. Поэтому, зная основные особенности настоящих долларов и евро, отличить фальшивку от оригинала вполне реально. И все же, покупая валюту в обменниках, следует внимательно осматривать каждый денежный знак.

Что же касается фальсификата национальной валюты, фаворитом мошенников уже много лет остается банкнота номиналом 200 гривен. Хотя на самом деле поддельные гривны – это на сегодняшний день редкость. По официальным данным, на 1 миллион гривневых купюр попадается не более 7 фальшивок. Так что на этот счет украинцам волноваться точно не стоит.