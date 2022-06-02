Vivo готує флагманський смартфон із рекордно швидкою зарядкою

Рік тому Xiaomi презентувала прототип смартфона, що має 200-ватну зарядку, проте у продажу так і не з’явилися комерційні пристрої, потужність зарядки яких склала б більше 120 Вт. Дочірні компанії BBK у цьому плані досягли успіху, випустивши на ринок 150-ватні рішення. Зокрема, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace та OnePlus 10R. Тепер, за заявою Digital Chat Station, незабаром варто очікувати появи смартфона з 200-ватною зарядкою.





Він стверджує, що йдеться про флагман. Проте навряд чи варто очікувати, що даним рішенням стане камерофон Vivo X80 Pro+, вихід якого очікується на осінь. Куди більша ймовірність того, що 200-ватну зарядку отримає флагман ігрового суббренду iQOO. Тим більше, що у серпні-вересні очікується анонс лінійки iQOO 10.