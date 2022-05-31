Мужчинам могут разрешить выезжать за границу, но это обойдется недешево

В Министерстве внутренних дел предложили альтернативу запрету на выезд мужчин. Там считают, что поскольку война затягивается, следует разрешить представителям сильного пола пересекать границу. Однако желающих уехать нужно обязать к уплате специального страхового взноса.





Такой вклад советник главы МВД Виктор Андрусив предлагает установить на уровне 3 или даже 5 тысяч долларов. Как главный инициатор изменений в закон, должностное лицо считает, что такое нововведение не навредит, а наоборот будет очень полезным для государства.

Андрусив объяснил, что война очевидно затянется и впереди еще не одна волна мобилизации. При этом некоторым гражданам сильного пола необходимо периодически выезжать за границу хотя бы для поддержки собственного бизнеса. В частности, предприниматели ездят в командировки для того, чтобы подписать документы или заключить контракт. У аграриев может возникнуть потребность в пересечении границы с целью доставки горючего, сельхозтехники и т.д.

Поэтому запрет на выезд военнообязанным с одной стороны укрепляет обороноспособность страны, а с другой – ослабляет ее экономику. Именно так нардеп доказывает свое предложение. Он считает, что вопрос выезда мужчин за границу следует пересмотреть с перспективы затяжной войны и принять решение, которое позволит сбалансировать оборонные и экономические потребности нашей страны.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины уже разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу. В частности, нововведения касаются водителей, железнодорожников, спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, их врачей, тренеров и организационного сопровождения.

Для каждой категории граждан установлен максимальный срок пребывания за пределами страны. Водителям, перевозящим горючее и другие товары критического импорта, разрешено находиться за границей до 45 дней. Железнодорожники могут покидать Украину на 6 месяцев. Спортсменам и сопровождающим их лицам не разрешается задерживаться за границей дольше 30 дней.