Гроші зникли з неактивної картки: клієнти скаржаться на monobank

Почастішали випадки списання коштів з карток Monobank. Про це повідомляють клієнти банку. 20 серпня до служби підтримки звернувся чоловік зі скаргою. Напередодні він здійснював грошовий переказ з карти на карту у розмірі 5000 гривень. Операція була анульована, а готівка з рахунку не списана.





Клієнт банку отримав повідомлення, у якому пояснювалась причина відмови у грошовому переказі. Операцію було відхилено через скарги на отримувача. Тому у Monobank рекомендували ознайомитись з усіма повідомленнями, що їх надіслав банк, а потім повторити операцію. За невідомих обставин потерпілий нічого не виконав. Неприємності почалися із ним вже на другий день.

Наступного дня, 21 серпня чоловік намагався розрахуватись карткою у магазині, але та виявилась заблокованою. Потім надійшло повідомлення про списання коштів у розмірі 5 тисяч 12 гривень 17 копійок. Чоловік звернувся у банк за поясненнями.

Виявилось, що він не слідував рекомендаціям, та не ознайомився з інформацією push-повідомлень. Готівка була списана на рахунок клієнта А-банка, оскільки на момент транзакції картка не була заблокованою.

Тепер чоловікові нічого не залишається, як звернутись до поліції та А-банку. Після звернення картку отримувача заблокували. Далі він взяв квитанцію про здійснений переказ та пішов із ним у поліцію. Лише після виконання усіх операцій йому повернули кошти через добу.

Скаргу користувача опубліковано на порталі Мінфін. До неї прикріплений коментар Monobank. Ситуація виявилась неоднозначною, начебто і попереджали людину про наслідки, але вона просто відмовилась про них читати.

Щоб у майбутньому клієнти не потрапляли у подібні ситуації, у поліції та у банку рекомендують слідувати всім вказівкам служби підтримки, бути уважними та зберігати спокій.