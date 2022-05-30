Когда закончится война в Украине: астрологи приоткрыли завесу тайны

Война в Украине будет продолжаться еще по крайней мере до конца года. Впереди – сложные военные операции и переговоры. Однако испытания окончатся, украинцы одержат долгожданную победу и вернут все оккупированные врагом территории.





Своим прогнозом по поводу будущих событий в войне Украины с россией поделился известный астролог Дмитрий Уранус. Он отметил, что сложным периодом для украинцев станет июнь. Вооруженным силам катастрофически не хватит ресурсов, в том числе тяжелого оружия. Боевые действия обострятся настолько, что украинским войскам даже придется временно отдать врагу часть территорий, чтобы не попасть в окружение.

Но этот кризис не будет длиться долго. Уже в начале июля Украина получит крупную оружейную партию от западных партнеров. Тем временем враг обессилится и начнет терять свой пыл. Украинцы мощно ударят по оккупантам нового вооружения. Противник не устоит и начнет отступать. По мнению Урануса, это станет главным переломным моментом в войне.

Уже к концу июля ВСУ начнут полномасштабное наступление на Донбасс и будут друг за другом отвоевывать наши территории. А башен до ноября украинские войска окончательно прогонят врага из восточных регионов страны – Донбасса и Луганщины. Чуть погодя, в ноябре-декабре, будет освобожден от россиян Херсон. И только тогда дело дойдет до Крымского вопроса.

Освобождение Крыма известный украинский астролог пообещал в конце 2022 – начале 2023 года. Между тем, его коллега из Австралии Анжела Перл считает, что Крым Украина вернет не военным, а дипломатическим путем. Она убеждена, что ВСУ достигнут такого преимущества на фронте, что у России не останется выбора, кроме как вернуть без боя законную украинскую территорию. Подписание же мирного договора с агрессором астролог ждет в марте 2023 года.