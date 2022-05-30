Овощи «на вес золота»: как дорого украинцам обойдется урожай овощей в этом году

В Украине в этом году ожидается скачок цен на овощи. По сравнению с 2021 годом их стоимость вырастет по меньшей мере на 15%. Дороже всего украинцам обойдутся теплолюбивые культуры, в частности сладкий перец и бахче.





На самом деле, повышение уровня цен на овощи украинцы уже успели почувствовать на примере ранних культур. Дело в том, что молодые овощи в Украину обычно завозили из Турции по морю. Но из-за войны порты закрыты. Все экспортные продукты приходится доставлять через западные границы, что значительно сложнее и главное дороже.

По мнению аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, цены на овощи позднего урожая также существенно возрастут. Но в этот раз причиной будет не усложненная логистика, а отсутствие доступа к важным для Украины посевным площадям. Некоторые виды овощей, в частности теплолюбивые сорта, традиционно выращивали в Херсонской и Запорожской области. Сейчас из-за оккупации украинцы не смогут получить урожай из южных регионов.

При этом эксперт заметила, что дефицита овощей в Украине не будет. Ведь часть «южных культур» украинские фермеры уже высадили в других областях, чтобы, по крайней мере, частично компенсировать их нехватку. Правда, красный перец, тыквы, арбузы и дыни все же неприятно удивят украинцев своими ценами.

Значительно повысится и стоимость тепличных овощей, в частности, огурцов и помидоров. Удорожание энергоносителей значительно увеличило затраты на их выращивание. Не говоря уже о удобрениях, цены на которые сейчас бьют все рекорды.

Следует отметить, что в условиях войны стоимость овощей вполне могла бы вырасти даже вдвое. Но благодаря тому, что в Украине традиционно большая часть овощей происходит из приусадебных участков, удалось избежать как заоблачных цен на овощи, так и их дефицита.