В Украине увеличили выплаты на пенсии: названа сумма

Пенсионный фонд Украины на 25 мая завершил перечисление средств на выплату гражданам пенсий. В общей сложности пенсионеры в этом месяце получили 48,7 млрд. грн, то есть на 200 миллионов больше, чем в апреле. В прошлом месяце на обеспечение пожилых украинцев было выделено соответственно 48,5 млрд. грн.





Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, 38,1 млрд. грн. было перечислено на выплату пенсий уполномоченным банковским учреждениям, а 10,6 млрд. грн. – почтовому оператору Укрпочта. Банки сразу же распределили всю полученную сумму между счетами своих клиентов-пенсионеров, тогда как Укрпочта доставила получателям лишь 84% их пенсионных выплат.

Стоит отметить, что финансовые учреждения, в частности, Ощад и Приват, начисляют пенсионерам средства непосредственно на их банковские карты. Неудивительно, что они смогли сразу же после получения денег от ПФУ выплатить их всем 100% пенсионеров, которых обслуживают.

Укрпочта выдает своим клиентам пенсии наличными в отделениях или доставляет с курьером. Но из-за военных действий и оккупации некоторых регионов Украины не все отделения почтового оператора работают. Более того, даже курьеры порой не могут осуществить доставку выплат, поскольку Укрпочта не имеет права рисковать жизнями своих работников. В этой связи 16% пенсионеров пока так и не смогли получить свои выплаты за май.

Однако Ощадбанк и Укрпочта придумали способ обеспечить большему числу пенсионеров удобное и своевременное получение пенсий. В частности, пожилые украинцы, которые раньше получали свои деньги на почте, теперь смогут забрать их в любом отделении Ощадбанка. И наоборот, клиенты Ощада при отсутствии открытого отделения или банкомата поблизости могут изменить способ получения пенсий и оформить доставку денег с курьером Укрпочты. Такая гибкая система позволит всем старикам получать свои пенсии даже в сложных военных условиях.