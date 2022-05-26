За коммуналку можно не платить: какие документы нужны для проведения перерасчета

С началом войны в Украине многие граждане покинули свои дома. Они перебрались в более безопасные регионы страны или даже отправились за границу. В свою очередь коммунальными услугами такие потребители не пользовались. Однако поставщики этого не знают, поэтому продолжают начислять плату. Как остановить процесс накопления долгов, если вы уже давно не были дома?





Как отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, избежать начисления долгов не так уж сложно. Гражданин должен отправить поставщикам услуг специальную заявку. К этой заявке необходимо приобщить справку о прохождении лечения, получении статуса внутри перемещенного лица или о службе в вооруженных силах Украины.

Именно такие серьезные обстоятельства могут стать поводом для пересчета оплаты за коммуналку. В частности, этот способ актуален для граждан, не имеющих индивидуальных счетчиков.

Министр отметила, что в случае наличия счетчиков гражданам нужно регулярно присылать их показатели поставщикам. Если же потребитель уже несколько месяцев не находился дома, можно просто ежемесячно повторять предыдущие показатели. Тогда поставщик услуг не будет начислять лишней оплаты, а у потребителя не «растет» долг.

Но стоит помнить, что такая система не пройдет со счетами по теплу и квартплате. Поставщикам этих услуг все же придется послать заявку о том, что вы не проживаете дома, с соответствующим подтверждающим документом.

Напомним, что до конца войны правительство запретило требовать от физических лиц уплаты долгов за коммуналку. Украинцам разрешили платить по счетам по мере своих возможностей. Зато в некоторых регионах, нанесших наибольшие разрушения, жителям разрешили вообще не платить за услуги ЖКХ. В частности, в Харькове городской голова Игорь Терехов объявил, что все расходы по коммуналке на время войны возьмет на себя городской бюджет.