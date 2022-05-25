Купить б/у Айфон и на что стоит обратить внимание?

В этой статье рассмотрим плюсы и минусы выбора б/у техники и отличие между официальными дилерами продукта и магазинами, которые предлагают вариант по дешевле.





Apple знаменитая фирма, которая славиться стилем своего продукта, владелец которого подчеркивает свой статус и вкус в этой и так разносторонней и непростой жизни. Огромный выбор цветов и моделей, нужный объём внутренней памяти. Рано или поздно появляться необходимость или же желание обновить свой телефон на более новый. Посетив официальный магазин многие потребители обращают внимание на цены, и она не каждому подходит по бюджету, который они готовы выделить на эту покупку.

Тут же на рассмотрение появляется вариант посмотреть б/у предложения, где и цена по доступнее и многое другое, но обо всем по порядку.

Купить айфон бу многие рассматривают как альтернативу новому, но везде есть свои нюансы. На сайтах которые продают б/у продукт предлагают большой выбор и удобные цены для каждого клиента. Гарантия тоже присутствует срок, которой от 1 до 3 х месяцев с возможностью продления пожелания за символическую доплату. Также имеется вариант б/у техники с рук, который не так надежен, как сайт или дилер, у которого как минимум есть отзывы и гарантия. У человека, который продает телефон на прямую, у него может очень интересное предложение по цене, но и гарантия не документальная, а честном слове.

Такой вариант, конечно очень заманчив, но при диалоге нужно уточнить ряд моментов таких, как сколько раз он побывал в ремонте, насколько серьёзной были поломки, и договориться о предварительной встрече, для проверки исправности телефона. Если продавец отказывается опираясь, на то что он сильно занят или же вообще находиться в другом городе стоит отказаться от этого вариант и посмотреть что-то по надежней. Другое дело магазины с б/у техникой у которых, как минимум есть гарантия документальная, и перед тем как выставлять на продажу тот или иной телефон, он проходит диагностику.

Конечно безопаснее будет накопить нужную сумму для покупки нового с долгосрочной гарантией, но если обновка телефона главный вопрос, то лучше выбрать вариант по лимиту вашего бюджета.

Таким образом купить айфон бу становиться в приоритете между выбором официальных представителей бренда опираясь на бюджет. На сэкономленные средства можно приобрести такие аксессуары как: чехол, наушники, часы, защитную пленку или же стекло. Риск при покупке вторичного продукта все равно остается, это касается как технического состояния устройства так и порядочности продавцов, которые могут наживаться на обмане своих клиентов. Перед покупкой желательно проверить отзывы на продукт и на самого продавца, который его продает, и связаться с магазином для уточнения интересующих вопросов, и после этих процедур, можно смело приобретать не опасаясь за качество продукта и за свои вложения в покупку.