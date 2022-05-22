Черное лето: над некоторыми знаками зодиака нависли темные тучи

Лето 2022 года обернется настоящей катастрофой для четырех знаков зодиакального круга. Овны, Тельцы, Львы и Скорпионы получат немало проблем. Неурядицы со здоровьем, конфликты на работе и наконец тотальное безденежье – все это внезапно свалится на головы перечисленных знаков. Такие драматические события станут результатом влияния ретроградного Меркурия.





Овен

Представители огненного знака рискуют спровоцировать конфликт на работе, в результате чего их могут даже уволить. Этот факт в биографии Овенов поставит карьеру «на паузу» и приведет к серьезным материальным трудностям. В личной жизни Овны тоже рискуют наделать дел. Ссора со второй половинкой или даже развод вполне может стать для них финальным аккордом этим летом. Астрологи советуют пламенным Овенам не поддаваться эмоциям, ведь иногда они становятся для представителей знака злейшим врагом и разрушают их жизнь.

Телец

У Тельцов начнется настоящий профессиональный кризис. Не будет никаких идей, а все дела и проекты просто зависнут. Из-за утраты мотивации к работе уроженцев знака могут лишить должности, премий и надбавок. Но и это еще не самое страшное. Тельцам все лето будет угрожать опасность потери большой суммы денег. Поэтому им следует придерживаться финансовой гигиены и хорошо думать, куда они тратят свои сбережения.

Лев

Львам в ближайшие три месяца не удастся попасть в больницу. Обострится старая болезнь, о которой представители знака уже и думать забыли. На лечение могут понадобиться большие деньги, поэтому Львы рискуют влезть в долги. Лучшим советом для Львова является забота о собственном здоровье. Ведь лучше предотвратить проблемы, чем разбираться с их последствиями.

Скорпион

Уроженцы этого знака летом проявят свою импульсивную натуру. У них будет неосторожность заключить соглашение, которое с вероятностью в 99% лишит их всех сбережений. Но такого печального финала еще можно предотвратить, если внимательно обдумывать свои решения и не поддаваться эмоциям. Также Скорпионов могут огорчить проблемы со здоровьем.