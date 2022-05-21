Все идет по кругу: смертельные эпидемии из прошлого, которые могут вернуться

Врачи и научные сотрудники всего мира заговорили о вспышке обезьяньей оспы. Это редкое вирусное заболевание, которое передается от животного человеку. Впервые обезьянью оспу выявили в 1958-м, а вспышка произошла в 1970-м. Оспу ликвидировали в 1977-м, но, как оказалось, ненадолго. Какие еще эпидемии из прошлого грозят человечеству в будущем?





Обезьянья оспа

Оспу ликвидировали в 1977-м, но сейчас врачи обнаружили несколько случаев этого заболевания в Европе. Вокруг оспы обезьян в данный момент много споров потому, что это известное заболевание.

Но чрезмерно беспокоиться не нужно: болезнь редко передается от человека к человеку, и в случае передачи становится все слабее. В это время и заболевание протекает легче.

«Эпидемию вирус оспы обезьян вызвать не может, хотя он очень похож на вирус натуральной оспы. Когда идет заражение от обезьян, заболевание может протекать тяжело и напоминать натуральную оспу. Но это совсем не натуральная оспа, и эпидемических возможностей у этого вируса нет», — считает эксперты.

Холера

Вспышка холеры была в Советском союзе в начале 70-х — на Черном море, в Одессе. Позже вспышку зафиксировали на Волге, где заболели тысяча людей, но погибли один-два человека. Тогда болезнь удалось победить, и холера исчезла. Но недавно в Индии обнаружили несколько случаев заболевания.

Вирусологи предупреждают: не надо паниковать! Сейчас холера — не такое страшное заболевание, как была раньше, ее можно предотвратить.

«Если больным холерой быстро начать вливать физиологический раствор, то болезнь протекает достаточно легко», — говорят врач.

Изредка холера развивается как молниеносное заболевание, и тогда человека спасти не удается. Но, учитывая успехи в санитарии и нововведения в канализации, большой опасности заболеть холерой нет.

Чума

Чума остается одним из самых опасных заболеваний в истории человечества, но случаи заболевания чумой не обнаруживали очень давно. В современном мире предприняли попытки по предупреждению эпидемического заболевания. Утверждена противочумная служба, которая наблюдает за возбудителем. Также врачи разработали средства по защите от опасного заболевания.

«Существует вакцина против чумы, ее можно лечить с помощью антибиотиков. Особой угрозы сейчас нет», — обнадеживают вирусологи.

Туберкулез

Тяжелая болезнь действительно может нанести большой вред человечеству. Туберкулез широко распространяется с помощью антибиотикоустойчивых бактерий. С ними очень тяжело бороться, считают эксперты.

Это реальная опасность, которая существует, о которой всегда нужно помнить.