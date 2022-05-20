Все застыло: курс валют на выходные, 21 и 22 мая

Евро продолжает стоять на месте, по крайней мере, официальный курс. На выходные, 21 и 22 мая, Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30 гривен и 76 копеек. Регулятор не поменял курс по сравнению с пятницей.





Остальные европейские валюты в цене тоже не изменились. 21 и 22 мая цена польского Злотого составит 6 гривен и 62 копейки. За румынский Лей придется отдать 6 гривен и 21 копейку.

Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду составит 29 гривен и 25 копеек.