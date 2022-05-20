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Все застыло: курс валют на выходные, 21 и 22 мая

20.05.2022
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Евро продолжает стоять на месте, по крайней мере, официальный курс. На выходные, 21 и 22 мая, Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30 гривен и 76 копеек. Регулятор не поменял курс по сравнению с пятницей.


Остальные европейские валюты в цене тоже не изменились. 21 и 22 мая цена польского Злотого составит 6 гривен и 62 копейки. За румынский Лей придется отдать 6 гривен и 21 копейку.

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Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 21 и 21 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,4784
AZN1Азербайджанский манат17,2341
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,7293
KRW100Она2,2907
HKD1Гонконгский доллар3,7277
DKK1Датская крона4,1344
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,7688
EGP1Египетский фунт1,601
JPY10Йена2,2867
PLN1Злотый6,6269
INR10Индийская рупия3,7667
CAD1Канадский доллар22,8358
HRK1Куно4,0808
MXN1Мексиканское песо1,4668
MDL1Молдавский лей1,5336
ILS1Новый израильский шекель8,6509
NZD1Новозеландский доллар18,6032
NOK1Норвежская крона2,9862
ZAR1Ренд1,8323
RUB10Российский рубль4,7073
RON1Румынский лей6,2192
IDR1000Рупия1,9876
SGD1Сингапурский доллар21,1227
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,1959
KZT100Теньге6,8198
TRY1Турецкая лира1,8324
HUF100Форинт7,9703
GBP1Фунт стерлингов36,3697
CZK1Чешская крона1,2458
SEK1Шведская крона2,9298
CHF1Швейцарский франк29,9589
CNY1Юань Жэньминьби4,3333

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20.05.2022
1 хвилина на прочитання
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