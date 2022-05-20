НБУ більше не буде підтримувати євро, залишить тільки долар

У Національному банку України вирішили відмовитися від інтервенцій у євро. Згідно із прийнятою днями постановою №96, відтепер регулятор контролюватиме курс на міжбанку лише за допомогою операцій із доларом.





Як зазначила Директор відділу казначейських операцій у Юнекс Банку Анна Золотько, рішення Нацбанку є цілком обгрунтованим. Адже потреба у євро-інтервенціях на міжбанку наразі просто відпала.

Експертка пояснива, що коли військові дії в Україні лише розпочалися, вітчизняні банки знизили свою активність на міжбанку та практично не проводили операцій між собою. Питання покупки та продажу валюти НБУ ще якось закривав власними інтервенціями. А от із операціями долар-євро у фінустанов зазвичай виникали серйозні складнощі.

Отож регулятор вирішив піти назустріч гравцям ринку. Окрім угод у доларах, Національний банк почав проводити ще й інтервенції у єдиній європейській валюті.

Наразі ж паніка, яка панувала в перші дні війни, вже вляглася. Фінанасові установи активізувалися на міжбанку та почали діяти значно сміливіше. Жодних проблем із кросс-операціями долар-євро більше не спостерігається. Тож Національному банкові вже немає потреби корегувати ситуацію у цій частині ринку.

Варто зазначити, що із початку війни регулятор витратив на валютні інтервенції понад 4 мільярда доларів. Таке суттєве втручання в роботу ринку було необхідне для підтримки гривні, яка через військові дії в Україні опинилася у складному становищі. Лише завдяки втручанню НБУ у роботу міжбанку ми маємо сьогодні відносно стабільний курс національної валюти.

Велику роль у підтримці гривні відіграли й валютні обмеження регулятора, які було запроваджено ще у перший день війни. Завдяки забороні на продаж долара, євро та інших видів іноземної валюти, НБУ зміг зберегти нормальну роботу банківської системи України навіть в умовах війни.