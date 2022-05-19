В Украине «пропылесосят» пенсионеров: некоторые могут остаться без пенсии

Министерство финансов предупредило украинцев об очередной проверке всех получателей пенсий и социальных выплат. Такая верификация проводится в Украине уже не в первый раз. Тем не менее, количество нарушителей только увеличивается. Но сейчас, когда война привела к образованию огромной дыры в бюджете, выбор у чиновников невелик: либо выявить незаконно получающих государственные деньги злоумышленников, либо уменьшить размер пенсий и соцвыплат для всех украинцев.





К счастью чиновники избрали путь поиска виновных. Однако обнаружить тех, кто умудрился обмануть систему не так уж легко. По последним данным, в Украине около 10% всей государственной помощи идет не в те руки. А ведь это миллиарды гривен, которые могли бы помочь действительно нуждающимся гражданам.

Чтобы поймать «социальных мошенников», кроме Министерства соцполитики и Министерства финансов, к процессу верификации решили подключить еще и Минцифру. Ведь несмотря на то, что в Украине есть специальный онлайн-реестр получателей соцвыплат, толку от него мало. То есть, власти придется искать другие способы проверки так называемых льготников.

Проверять украинцев будут только в три этапа:

в момент обращения за социальной помощью;

непосредственно при получении этой помощи;

после получения выплаты.

С помощью различных государственных реестров и баз данных ведомства, отвечающих за верификацию, будут на каждом этапе проверять целый ряд информации о получателе помощи. В частности:

данные о зарегистрированных гражданином транспортных средствах;

об изданных лицу государственными органами документах;

о нарушении пограничного режима;

оформление на таможне автомобилей, ввозимых из-за границы;

выписки из счетов;

информацию об источниках доходов и т.д.

Со всеми этими данными проверяющие смогут выявить «липовых пенсионеров», «купивших» себе инвалидность и других нарушителей, которым удалось обойти закон. Наказания для таких граждан могут быть разными: некоторым просто перестанут платить соцпомощь или пенсию, других заставят вернуть незаконно полученные деньги.