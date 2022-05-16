Ошиблась с сайтом банка: у клиентки Привата с карты исчезли десятки тысяч гривен

Клиент государственного ПриватБанка по ошибке зашла на фишинговый сайт, созданный мошенниками, и «засветила» свои персональные данные. Когда женщина поняла, что произошло, она попыталась заблокировать карту. Но на нее уже взяли кредит на сумму 41 тыс. грн.





Свою историю обмана гражданка рассказала на профильном форуме министерства финансов. Она утверждает: как только поняла, что попала в передрягу, сразу же начала звонить на 3700 – горячую линию Привата. Но пока объясняла все оператору, с ее карты уже начали исчезать деньги, а еще через несколько минут злоумышленники успели оформить огромный кредит.

Кроме собственной неосторожности женщина обвиняет в сложившейся ситуации бездействие работников банка. Ведь пока оператор задавал ей целый ряд уточняющих вопросов, мошенники через Приват24 успели не только «почистить» карту, но и взять кредит почти на всю сумму лимита.

Клиентка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, а также в отделение банка. Однако в Привате ей ответили, что сумму долга списать не могут, да еще продолжили начислять на «заемную» преступниками сумму комиссию в 1,7%.

По словам пострадавшей, в банке ей также сообщили, что средства со счета были сняты четырьмя транзакциями с интервалом между ними в несколько минут. Причем любая из операций подтверждалась держателем карты.

«Да как я могла подтверждать платежи, если была в этот момент на связи с оператором ПриватБанка?», – жалуется гражданка.

В самом Привате отметили, что платежи действительно подтверждали, да еще с помощью 3-D Secure – специального одноразового кода, который владелец карты получает с помощью СМС. Транзакции, подтвержденные таким образом, согласно правилам платежной системы, не могут быть обжалованы. Так что похоже клиентке придется возвращать банку чужой долг, ведь доказать вину злоумышленников ей будет крайне сложно.