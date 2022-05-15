Мошенники обманывают украинцев с фейковых ресурсов ТСН: предлагают выплаты от Европы

Мошенники в Украине не прекратили свою преступную деятельность даже во время войны. Более того, человеческое горе и ущерб они умудряются использовать в собственных целях. Украинцев массово обманывают, предлагая социальную помощь и разные виды выплат для переселенцев.





В частности, на днях была обнаружена новая схема киберпреступников, спекулировавших предоставлением материальной помощи от ООН. Как отметили действующие при Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины специалисты подразделения CERT-UA, мошенники маскировались под Facebook-страницу ТСН. На этой странице гражданам предлагали пройти опрос, а затем перейти по определенной ссылке для получения денег от ООН по специальной социальной программе.

Поскольку сумма помощи, которую предлагали посетителям страницы, была достаточно существенной, а именно – 12,7 тыс. грн, украинцы охотно выполняли все инструкции мошенников. После перехода по ссылке на фейковый сайт они вводили там свои персональные данные. Далее претендентов на соцпомощь просили произвести символическую выплату, после которой злоумышленники получали все необходимые им данные о картах пользователей и могли без труда снять с них все средства.

Стоит отметить, что такая схема обмана сейчас довольно популярна среди мошенников. Граждан привлекают на фишинговые сайты, где просят ввести свои личные данные или данные своих карт. Разница состоит лишь в предыстории, которой преступники завлекают внимание собственных жертв. Во время войны наиболее простым способом привлечь внимание украинцев стало предложение о предоставлении денежной помощи. Ведь большому количеству людей пришлось покинуть свои дома и столкнуться со значительными материальными проблемами.

Чтобы не стать жертвами аферистов, Госспецсвязи советует украинцам хранить реквизиты своих карт и личные данные в секрете. Никому не сообщать не вводить на подозрительных ресурсах частную информацию о себе. Ведь папа неосторожность может стоить гражданам очень дорого.