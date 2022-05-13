Клиентам Привата и Ощада приходят странные sms: один клик и деньги пошли

Клиенты государственных Ощадбанка и ПриватБанка массово получают подозрительные СМС-сообщения с опасными ссылками. Один клик на такую ссылку может лишить всех денег на карте. Что следует знать, чтобы не попасться на удочку злоумышленников и уберечь от них свои сбережения?





Схемы финансового мошенничества обычно очень схожи между собой. Они имеют целью выпросить у клиента персональные данные и получить доступ к его банковскому счету.

Как работают киберпреступники:

рассылают сообщения в мессенджер или в виде СМС с заманчивым предложением и ссылкой на фейковый сайт;

получатель уведомления переходит по ссылке и вводит на сайте свои личные данные;

используя полученную информацию, мошенник заходит в личный кабинет клиента на сайте его банка и снимает все деньги.

Чтобы уговорить свою жертву перейти по указанной ссылке преступники обычно пишут в сообщениях о полученном переводе на крупную сумму или материальную помощь. Получатель переходит по ссылке и оказывается на сайте, который может являться точной копией любого официального интернет-ресурса. Поэтому он, ничего не подозревая, вводит на фейковом сайте данные своей карты.

Чтобы не попасть на такую мошенническую схему, украинцам советуют проверять адрес сайта в ссылке, прежде чем нажимать на него. Этот адрес может быть очень похож на название сайта Ощада, Привата, «Действия» или других официальных порталов, и отличаться от него всего на несколько знаков. На таких сайтах вводить свою личную информацию, номер карты или ПИН от нее крайне опасно.

Внимательность к деталям в случае мошенников может спасти украинцев от огромных неприятностей. Ведь даже если на карте нет внушительной суммы денег, злоумышленник может снять с нее весь кредитный лимит. А банки, к сожалению, не прощают клиентам долгов, в которые они попали из собственной невнимательности.