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Евро выросло вместе со Злотым: курс валют на 11 мая

10.05.2022
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Евро снова пошло в гору в Украине, хотя и не очень существенно. На 11 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30 гривен и 87 копеек. То есть по сравнению со вторником европейская валюта подорожала на 1 копейку.


Более существенно в цене прибавил польский Злотый, который подорожал сразу на 4 копейки. Его стоимость 11 мая составит 6 гривен и 60 копеек. Остается стабильным румынский Лей, который оценивается в 6 гривен и 24 копейки.

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Стоимость доллара США в среду, 11 мая, составит 29 гривен и 25 копеек. Она остается постоянной с начала войны.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 11 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,3482
AZN1Азербайджанский манат17,2585
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,7853
KRW100Она2,2939
HKD1Гонконгский доллар3,7268
DKK1Датская крона4,1504
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,8727
EGP1Египетский фунт1,5795
JPY10Йена2,2493
PLN1Злотый6,6052
INR10Индийская рупия3,784
CAD1Канадский доллар22,5142
HRK1Куно4,0956
MXN1Мексиканское песо1,435
MDL1Молдавский лей1,5579
ILS1Новый израильский шекель8,4369
NZD1Новозеландский доллар18,4701
NOK1Норвежская крона3,0186
ZAR1Ренд1,8135
RUB10Российский рубль4,2011
RON1Румынский лей6,2425
IDR1000Рупия2,0101
SGD1Сингапурский доллар21,0482
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,1852
KZT100Теньге6,6587
TRY1Турецкая лира1,9188
HUF100Форинт8,1302
GBP1Фунт стерлингов36,0932
CZK1Чешская крона1,2368
SEK1Шведская крона2,9122
CHF1Швейцарский франк29,4448
CNY1Юань Жэньминьби4,3505

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10.05.2022
1 хвилина на прочитання
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