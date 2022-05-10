Евро выросло вместе со Злотым: курс валют на 11 мая

Евро снова пошло в гору в Украине, хотя и не очень существенно. На 11 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 30 гривен и 87 копеек. То есть по сравнению со вторником европейская валюта подорожала на 1 копейку.





Более существенно в цене прибавил польский Злотый, который подорожал сразу на 4 копейки. Его стоимость 11 мая составит 6 гривен и 60 копеек. Остается стабильным румынский Лей, который оценивается в 6 гривен и 24 копейки.

Стоимость доллара США в среду, 11 мая, составит 29 гривен и 25 копеек. Она остается постоянной с начала войны.