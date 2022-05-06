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Евро идет вверх: курс валют на выходные и понедельник, 9 мая

06.05.2022
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На выходные, 7 и 8 мая, Национальный банк Украины решил практически не менять курсы основных мировых валют по отношению к гривне. Евро в этот уикенд останется на пятничном уровне и будет стоить 30 гривен и 85 копеек. После резких колебаний на этой неделе он будет стабилен фактически 3 дня. А вот на понедельник, 9 мая, НБУ уже установил его курс в 30 гривен и 90 копеек, то есть после выходных его курс вырастет на 5 копеек.


В течение выходных стабильным будет и польский Злотый, его курс будет держаться на уровне 6 гривен и 61 копейки, а вот в понедельник, 9 мая, его цена упадет на 4 копейки, до 5 гривен и 57 копеек.

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Доллар и дальше строго регулируется. Его курс все выходные составляет 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 09.05.2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,7403
AZN1Азербайджанский манат17,2585
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,8015
KRW100Она2,2986
HKD1Гонконгский доллар3,7269
DKK1Датская крона4,1541
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,9063
EGP1Египетский фунт1,583
JPY10Йена2,243
PLN1Злотый6,5719
INR10Индийская рупия3,8047
CAD1Канадский доллар22,7904
HRK1Куно4,1023
MXN1Мексиканское песо1,4459
MDL1Молдавский лей1,5617
ILS1Новый израильский шекель8,5973
NZD1Новозеландский доллар18,789
NOK1Норвежская крона3,0973
ZAR1Ренд1,823
RUB10Российский рубль4,3021
RON1Румынский лей6,2448
IDR1000Рупия2,0202
SGD1Сингапурский доллар21,1181
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,2254
KZT100Теньге6,6614
TRY1Турецкая лира1,9568
HUF100Форинт8,0953
GBP1Фунт стерлингов36,0845
CZK1Чешская крона1,2537
SEK1Шведская крона2,9496
CHF1Швейцарский франк29,6733
CNY1Юань Жэньминьби4,3853

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06.05.2022
1 хвилина на прочитання
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