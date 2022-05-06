Евро идет вверх: курс валют на выходные и понедельник, 9 мая

На выходные, 7 и 8 мая, Национальный банк Украины решил практически не менять курсы основных мировых валют по отношению к гривне. Евро в этот уикенд останется на пятничном уровне и будет стоить 30 гривен и 85 копеек. После резких колебаний на этой неделе он будет стабилен фактически 3 дня. А вот на понедельник, 9 мая, НБУ уже установил его курс в 30 гривен и 90 копеек, то есть после выходных его курс вырастет на 5 копеек.





В течение выходных стабильным будет и польский Злотый, его курс будет держаться на уровне 6 гривен и 61 копейки, а вот в понедельник, 9 мая, его цена упадет на 4 копейки, до 5 гривен и 57 копеек.

Доллар и дальше строго регулируется. Его курс все выходные составляет 29 гривен и 25 копеек.