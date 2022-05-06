Євро іде вгору: курс валют на вихідні та понеділок, 9 травня

На вихідні дні, 7 та 8 травня, Національний банк України вирішив практично не міняти курси основних світових валют у відношенні до гривні. Євро у цей вікенд залишиться на п’ятничному рівні і коштуватиме 30 гривень та 85 копійок. Після різких коливань цього тижня він буде стабільним фактично 3 дні. А от на понеділок, 9 травня, НБУ вже встановив його курс в 30 гривень та 90 копійок, тобто після вихідних його курс зросте на 5 копійок.





Протягом к вихідних стабільним буде і польський Злотий, його курс триматиметься на рівні 6 гривень та 61 копійки, а ось в понеділок, 9 травня, його ціна впаде на 4 копійки, до 5 гривень та 57 копійок.

Долара і надалі суворо регулюється. Його курс всі вихідні становити 29 гривень та 25 копійок.