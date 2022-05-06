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Євро іде вгору: курс валют на вихідні та понеділок, 9 травня

06.05.2022
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На вихідні дні, 7 та 8 травня, Національний банк України вирішив практично не міняти курси основних світових валют у відношенні до гривні. Євро у цей вікенд залишиться на п’ятничному рівні і коштуватиме 30 гривень та 85 копійок. Після різких коливань цього тижня він буде стабільним фактично 3 дні. А от на понеділок, 9 травня, НБУ вже встановив його курс в 30 гривень та 90 копійок, тобто після вихідних його курс зросте на 5 копійок.


Протягом к вихідних стабільним буде і польський Злотий, його курс триматиметься на рівні 6 гривень та 61 копійки, а ось в понеділок, 9 травня, його ціна впаде на 4 копійки, до 5 гривень та 57 копійок.

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Долара і надалі суворо регулюється. Його курс всі вихідні становити 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 09.05.2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,7403
AZN1Азербайджанський манат17,2585
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,8015
KRW100Вона2,2986
HKD1Гонконгівський долар3,7269
DKK1Данська крона4,1541
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,9063
EGP1Єгипетський фунт1,583
JPY10Єна2,243
PLN1Злотий6,5719
INR10Індійська рупія3,8047
CAD1Канадський долар22,7904
HRK1Куна4,1023
MXN1Мексиканське песо1,4459
MDL1Молдовський лей1,5617
ILS1Новий ізраїльський шекель8,5973
NZD1Новозеландський долар18,789
NOK1Норвезька крона3,0973
ZAR1Ренд1,823
RUB10Російський рубль4,3021
RON1Румунський лей6,2448
IDR1000Рупія2,0202
SGD1Сінгапурський долар21,1181
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,2254
KZT100Теньге6,6614
TRY1Турецька ліра1,9568
HUF100Форинт8,0953
GBP1Фунт стерлінгів36,0845
CZK1Чеська крона1,2537
SEK1Шведська крона2,9496
CHF1Швейцарський франк29,6733
CNY1Юань Женьміньбі4,3853

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06.05.2022
1 хвилина на прочитання
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