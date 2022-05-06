ПриватБанк запустил новую услугу, о которой давно просили украинцы

ПриватБанк интегрировал в свой онлайн-банкинг функции популярной платежной системы Payoneer. Теперь карты Payoneer можно использовать в Приват24 или личном кабинете клиента на сайте банка.





Упрощения доступа к услугам Payoneer клиенты Привата ждали уже давно. Популярной платежной системой в Украине пользуются в основном фрилансеры, выполняющие заказы для клиентов из других стран. Удобным сервисом является также для продавцов международных онлайн-магазинов, таких как Amazon.

В настоящее время клиентам ПриватБанка доступны следующие функции сервиса Payoneer:

возможность привязки собственного аккаунта в Приват24 к платежной системе Payoneer;

вывод денег из кошелька сервиса Payoneer на счета или карты физлиц клиентов Привата. Для ФЛП такая процедура также возможна, но вывод средств может осуществляться только в рабочие дни с 8 до 20 часов;

создание виртуальных карточек для вывода денег, а также получение реквизитов по счетам в иностранной валюте (евро и долларах);

нулевая комиссия банков-корреспондентов по платежам SWIFT от системы Payoneer.

Регистрация аккаунта Payoneer для клиентов Привата является максимально простой процедурой. Для этого нужно указать данные одного из следующих документов: паспорта, внутреннего или зарубежного, идентификационного кода, водительского удостоверения. Кроме этого понадобится номер одной из банковских карт клиента, для проведения верификации личности. Регистрироваться можно как физическое или юридическое лицо.

Напомним, что Payoneer является платежной системой, позволяющей совершать денежные переводы, получать средства, выводить их на банковские счета, а также рассчитываться за товары или услуги. Также этот электронный сервис платежей является официальным провайдером системы MasterCard во всех странах мира, за исключением россии.

Украинцы используют Payoneer в основном для получения оплаты за свою работу от клиентов из-за границы. В частности, очень популярен этот сервиз среди отечественных программистов, веб-дизайнеров и других специалистов, работающих дистанционно.