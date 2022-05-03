Польша собирается резко поднять зарплаты заробитчанам: сколько будут получать украинцы

В Польше в скором времени существенно возрастет минимальная зарплата. Подвышка составит 400 злотых, то есть около 2,6 тыс. грн. Такое рекордное для страны поднятие нижней планки заработка повлияет прежде всего на украинских заробитчан. Ведь их зарплаты обычно равны или немного превышают минимальный доход поляков.





Повысить минималку польские власти планируют уже с 1 января 2023 года. Официальное заявление по этому решению Главное статистическое управление страны сделает 11 мая. Но эксперты уже успели подсчитать, что минимальная зарплата со следующего года составит 3416,3 злотых без взимания налогов. В украинской валюте это почти 22,5 тысячи гривен.

Причиной столь резкого увеличения минималки у наших западных соседей является инфляция, превысившая запланированный показатель на 5%. Но чем бы ни руководствовались поляки, для украинских трудовых мигрантов увеличение минималки – это самый настоящий подарок. Не секрет, что большинство наших заробитчан работают на низкоквалифицированной работе, за которую им платят именно минимальную зарплату. Так что повод для радости однозначно есть.

Правда, не для всех украинцев, работающих в Польше, зарплата вырастет ровно на 400 злотых. Речь идет о рабочих, только оформленных на минималку, но кроме нее получают еще и доплату «в конвертах». Таким работникам работодатели, учитывая увеличение минимальной ставки, могут уменьшить сумму доплаты. И хотя 100-200 злотых сверху они точно получат.

Несмотря на столь хорошие новости для украинских заробитчан, специалисты кадрового портала OLX считают, что увеличение минималки в Польше может плохо повлиять на украинский рынок труда. Люди соблазнятся на большие зарплаты, что повлечет за собой очередную волну трудовой миграции. Но стоит отметить, что до окончания войны в Украине этого скорее всего не произойдет, ведь более 70% вакансий для заробитчан в Польше рассчитаны именно на мужчин.