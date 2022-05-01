Крутое пике: каким будет курс валют в первые дни мая

С тех пор, как НБУ отменил запрет для банков на продажу валюты, курс доллара и евро там остается относительно стабильным. Приобрести иностранную наличность у официальных финучреждений украинцы пока могут по цене, не превышающей установленный регулятором курс более чем на 10%. В то время как на «черном рынке», где все еще закупается валютой большинство граждан, за последнюю неделю цены резко пошли вверх. В чем причина удорожания доллара и евро после Пасхальных праздников и каких цен на валюту ждать в первую неделю мая?





Прежде всего, стоит отметить, что с 14 апреля банкам хоть и разрешили продавать валюту, однако установили определенные ограничения на такие операции. В частности, они не имеют права продать больше валюты, чем приобрели. Так что купить доллары или евро у официального финучреждения не так уж легко.

А обменники работают бесперебойно, но и расценки там намного выше. Например, на прошлой неделе, сразу же после праздников, курс доллара в большинстве обменных пунктов страны составлял почти 35 грн/долл, а евро – 37 грн/евро. Хотя две недели назад он также был не очень привлекательным – 33,7-34 грн/долл. Между тем в банках «американца» все это время можно было купить всего за 32,18 грн/долл.

Но из-за сложностей с покупкой валюты почти 90% украинцев остались верны старым-добрым обменникам. Кроме того, после Пасхи существенно увеличился спрос на иностранные наличные деньги, который эксперты связывают с новостью о намерении властей отменить льготы на растаможку подержанных авто. Украинцы пытаются воспользоваться последним шансом выгодно приобрести машину, вот и скупают иностранные наличные.

Однако ведущие финансовые аналитики успокоили граждан и посоветовали не паниковать из-за резкого скачка курса. Они убеждены, как только решение об отмене таможенных льгот будет принято, украинцы перестанут штурмовать обменники, а курс снова урегулируется. Вполне вероятно, что уже на этой неделе можно будет купить доллар за 32,5-33 грн/долл не только в банке, но и в обычных частных обменных пунктах.