Им не позавидуешь: знаки зодиака, для которых май будет черным

В мае четырем знакам зодиакального круга не поздоровиться. Весь месяц их будет преследовать невезение. Работа станет валиться из рук, а деньги – убегать как вода сквозь пальцы.





Рак

Родившимся под этим знаком угрожают серьезные проблемы в профессиональной сфере. Им не удастся выполнить рабочее задание, за что они могут быть наказаны даже увольнением. Да и коллеги «подольют масла в огонь» своими пакостями. В результате, Раки останутся без работы и стабильного дохода.

В мае Ракам также может напомнить о себе запущенная хроническая болезнь. Обострение произойдет в самый неподходящий момент, так что астрологи советуют представителям знака прислушиваться к своему организму.

Скорпион

Скорпионы в мае не смогут закончить ни одно из запланированных на этот месяц дел. На пути постоянно станут попадаться какие-то препятствия, все будет выходить косо-криво. А это просто невыносимо для идеалистов-Скорпионов.

Участятся конфликты. Как на работе, так и в личной жизни. Представители знака могут рассориться с очень близким человеком и сожалеть о произнесенных резких словах.

Стрелец

Стрелец в мае будет наблюдать, как рушится его мир. Конфликты со второй половинкой дойдут до своего апогея, на работе все будет лететь кувырком, да и особого дохода не будет. Некоторым представителям знака придется практически все в жизни начинать с нуля.

Однако астрологи советуют Стрельцам не поддаваться трудносям. Эта черная полоса скоро закончится. Небо прояснится, а жизнь начнет налаживаться прямо на глазах.

Лев

Огненные Львы, известные своей привычкой рисковать, могут заиграться в героев и потерять должность. Их карьера окажется под угрозой из-за принятого наспех решения. Поэтому астрологи советуют Львам хорошо обдумывать все свои действия и по возможности избегать конфликтов.

У некоторых уроженцев знака могут возникнуть проблемы с деньгами. Но уже в июне ситуация нормализуется. Этот сложный период нужно просто пережить.