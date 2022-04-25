Опубликован рейтинг лучших б/у кроссоверов до 10 тысяч долларов

Несмотря на то, что в Украине идет война, рынок подержанных автомобилей продолжает стабильно функционировать. Украинцы по-прежнему покупают и продают машины. Тем более что сервисные центры МВД работают и никаких законодательных препятствий для переоформления машин на сегодняшний день нет.





Как известно, самым большим спросом на вторичном авторынке Украины уже не первый год пользуются автомобили класса SUV. Причем в последнее время безоговорочными лидерами среди покупателей стали модели выпущены в 2007-2012 годах. Такие кроссоверы идеально подходят для передвижения по украинским дорогам, да и цены на них не кусаются.

Аналитики известного портала для автомобилистов Auto.ria создали подборку 15 самых популярных в Украине б/у внедорожников стоимостью до 10 тыс. долл. Лидером рейтинга стал Peugeot 3008. Модель, выпущенную с 2007 по 2012 год, на сегодняшний день можно приобрести всего за 8,5 тыс. долл.

На второй строчке оказался Renault Duster. Такой автомобиль 2007-2012 годов выпуска обойдется уже немного дороже – 8,7 тыс. долл. Третье место в топе самых рентабельных кроссоверов разделили между собой Hyundai Tucson и Hyundai ix35. Оба автомобиля обойдутся новым владельцам ориентировочно в 8,8 тыс. долл.

Остальные места в рейтинге подержанных внедорожников распределились следующим образом:

Skoda Yeti – 8,9 тыс. долл.;

Mitsubishi Outlander – 9 тыс. долл.;

Suzuki Grand Vitara – 9,3 тыс. долл.;

Subaru Forester – 9,4 тыс. долл.;

Nissan Qashqai – 9,5 тыс. долл.;

Mazda CX-7 – 9,6 тыс. долл.;

Renault Koleos – 9,7 тыс. долл.;

Dodge Journey – 9,8 тыс. долл.;

Chevrolet Captiva – 9,8 тыс. долл.;

Jeep Compass – 10 тыс. долл.;

Nissan Juke – 10,1 тыс. долл.;

Subaru Outback – 10,2 тыс. долл.

В целом же, цены на вторичном авторынке Украины могут вскоре существенно снизиться. Все благодаря правилам военного времени, согласно которым украинцы могут не платить ни пошлину, ни НДС при ввозе подержанной машины из-за границы.