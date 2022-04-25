Стало известно, на сколько подорожают квартиры в Украине сразу после войны

Купить квартиру сразу же после войны украинцам будет непросто. Высокий спрос на недвижимость станет следствием потери значительным количеством граждан собственного жилья. В частности, стремительно вырастет цена квадратного метра в новостройках центральных и западных регионов Украины.





Как отметил глава Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита, Госреестр прав на недвижимость во время войны не функционирует, а рынок жилья фактически заморожен. Поэтому в первые 2-3 месяца после окончания войны будет наблюдаться определенная разбалансировка между предложением и спросом на рынке. Цены на жилье, которые станут предлагать продавцы, не будут совпадать с возможностями желающих его приобрести. К тому же на рынок все чаще начнут выходить сами собственники недвижимости, а не квалифицированные посредники.

Однако эксперт убежден, что после нескольких месяцев хаоса на рынке первичного жилья наконец-то восстановится довоенный баланс. Но есть и плохая новость. Как только состояние рынка первичного жилья нормализуется, цены начнут потихоньку ползти вверх.

По оценкам специалиста в области недвижимости Михаила Артюхова, стоимость квартир в новостройках будет увеличиваться как минимум на 1% каждый месяц. То есть, за год первичное жилье подорожает в среднем на 12%. А в случае с западными областями стоимость жилья может уже в первые послевоенные месяцы взлететь на 5-10%. Ведь новостроек на Западе не так уж много, а спрос со стороны переселенцев растет с каждым днем.

Напомним, что по довоенным данным цена квадратного метра в Киевских новостройках составляла ориентировочно 34,7 тыс. грн, а на Львовщине – 20,9 тыс. грн. Согласно прогнозам экспертов, через год после завершения войны новое жилье в столице будет стоить до 40 тыс. грн за квадрат, а за метр первичного жилья на Западе придется заплатить по меньшей мере 25 тыс. грн.