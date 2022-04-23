Черная Пасха: каким знакам зодиака в этот день будет не до празднований

Пасха – это светлый праздник, приносящий счастье и новую надежду. Но в этом году представителям нескольких знаков зодиака Пасхальное застолье будет не в радость. Печальные мысли не позволят им сполна насладиться праздником и компанией близких.





Овен

Овнов на Пасху охватит отчаяние. Особенно тяжело придется представителям знака, рожденным 20 марта и 19 апреля. Им будет очень сложно избавиться от негативных эмоций, чувства отчаяния и разочарования. Наибольшую боль Овнам в этот день будут причинять люди, пользующиеся их добротой. Представители знака будут чувствовать себя обманутыми и не смогут сдержать слез.

Лев

Родившимся под этим созвездием ужасно захочется провести праздник наедине с собой. Особенно нелюдимыми на Пасху будут Львы, рожденные 21 июля и 21 августа. Дело в том, что представителям знака очень сложно показывать свои слезы окружающим. А поскольку в этот день печаль накроет их с головой, Львы будут стараться отстраниться даже от самых близких, чтобы никому не объяснять причины своего плохого настроения. Ведь огненные Львы считают грусть самым настоящим проявлением слабости.

Весы

В зоне особого риска на Пасху будут Весы, отмечающие свой день рождения 23 сентября и 22 октября. На них большое влияние будет иметь Луна. Представители знака будут чувствовать себя разбитыми и не смогут справиться со своими чувствами. Они могут внезапно расплакаться или накричать на вторую половинку, а затем весь вечер извиняться.

Скорпион

Скорпионам, родившимся 23 октября или 22 ноября, именно на Пасху захочется выплеснуть эмоции, которые они обычно тщательно скрывают. В этот день они будут словно натянутая струна. Любую мелкую ссору представители знака раздуют до невероятных размером, омрачая праздник всем вокруг. Так что близким Скорпионов не стоит пререкатся с ними в этот праздничный день.